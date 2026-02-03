Tecnología

Gemini permitirá importar chats desde ChatGPT y otros asistentes para continuar conversaciones sin perder historial

El asistente de inteligencia artificial de Google prueba herramientas para migrar conversaciones, mejorar la calidad de imágenes y reforzar la verificación de video

Por Europa Press
Gemini avanza con funciones que facilitan cambiar de chatbot sin perder chats y que amplían la descarga de imágenes en alta resolución.
Gemini avanza con funciones que facilitan cambiar de chatbot sin perder chats y que amplían la descarga de imágenes en alta resolución. (GOOGLE/GOOGLE)







