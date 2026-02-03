Gemini permitirá importar chats desde ChatGPT y otros asistentes para continuar conversaciones sin perder historial

Gemini avanza con funciones que facilitan cambiar de chatbot sin perder chats y que amplían la descarga de imágenes en alta resolución.

Google desarrolla nuevas funciones para Gemini, su asistente de inteligencia artificial, que buscan facilitar el cambio entre plataformas sin perder información clave. Una de las principales novedades permite importar conversaciones desde otros chatbots, como ChatGPT, Copilot o Grok, y continuar con ellas dentro del entorno de Google.

La herramienta aparece identificada como Import AI Chats. Su objetivo es evitar que las personas usuarias pierdan su historial al migrar de asistente. Además, permite retomar conversaciones previas sin interrupciones y sin necesidad de volver a entrenar al sistema con preferencias personales.

La función se encuentra en fase de pruebas. El hallazgo lo realizó el portal especializado Testing Catalog, que suele detectar características en desarrollo dentro de aplicaciones de IA, web 2 y web3. Cuando esté habilitada, la opción se integrará al menú de herramientas de Gemini, donde ya figuran funciones como cargar archivos e importar código.

Para ejecutar la importación, Gemini ofrecerá una guía paso a paso. En ella se indica que primero se debe descargar el historial de chat desde otra plataforma de IA. Luego, ese archivo se cargará directamente en Gemini. Aunque Google no menciona nombres específicos, el proceso aplicará a servicios como ChatGPT, Copilot o Grok.

Además de esta función, Google trabaja en mejoras para la generación de imágenes. Las personas usuarias podrán descargar los contenidos creados por Gemini en alta resolución, con opciones que alcanzan 2K y 4K.

Otra novedad en desarrollo corresponde a un ajuste de configuración llamado Likeness. Esta opción dirige a un proceso de verificación de video, que serviría para autenticar contenidos audiovisuales y reforzar controles de identidad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.