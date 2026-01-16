Gemini ahora accede a Gmail, fotos y búsquedas para ofrecer respuestas adaptadas a cada usuario

Inteligencia Personal es la nueva apuesta de Google para que Gemini use datos del usuario, bajo autorización, y brinde respuestas más precisas y útiles.

Google anunció el lanzamiento de Inteligencia Personal, una nueva función de Gemini que permite personalizar las respuestas del asistente mediante la conexión directa con aplicaciones como Gmail, Google Fotos, YouTube y el Buscador. La herramienta inició una fase beta en Estados Unidos y está disponible para suscriptores de planes avanzados de inteligencia artificial.

La compañía informó que esta función permite que Gemini utilice información del usuario, siempre bajo su autorización, para ofrecer respuestas más precisas y adaptadas a su contexto personal. El sistema se activa solo si la persona lo decide y cada aplicación se conecta de forma individual.

Personalización basada en datos del usuario

La Inteligencia Personal se diseñó para razonar con información compleja y recuperar detalles específicos almacenados en las aplicaciones conectadas. Gemini puede combinar texto, fotos y video para generar respuestas personalizadas a partir del historial del usuario.

Según Google, la función facilita tareas cotidianas como encontrar datos en correos electrónicos, identificar información en fotografías o hacer recomendaciones ajustadas a intereses y hábitos previos.

La empresa señaló que la privacidad es un eje central del desarrollo. La conexión de aplicaciones permanece desactivada por defecto y el usuario decide qué servicios vincular y cuándo desconectarlos.

Google indicó que Gemini solo accede a los datos para responder solicitudes puntuales y que esa información no se utiliza directamente para entrenar los modelos. Además, el asistente intenta mostrar o explicar las fuentes usadas en cada respuesta para facilitar su verificación.

Opciones para limitar la personalización

Las personas pueden solicitar respuestas sin personalización, usar chats temporales o corregir al asistente si interpreta de forma incorrecta sus preferencias. También es posible borrar el historial de conversaciones o modificar la configuración en cualquier momento.

La compañía reconoció que, al tratarse de una versión beta, pueden presentarse errores o una personalización excesiva, por lo que solicitó retroalimentación directa de los usuarios.

Si no le aparece una invitación para probarlo en la pantalla principal de Gemini, puede activarlo en la configuración siguiendo estas instrucciones:

Abra Gemini y acceda al menú de Configuración. Seleccione la opción Inteligencia Personal. Elija las aplicaciones que desea conectar, como Gmail, Google Fotos o el Buscador.

La activación solo se completa si usted autoriza de forma explícita cada aplicación.

El acceso comenzó para suscriptores de Google AI Pro y AI Ultra en Estados Unidos. La función opera en la web, Android y iOS, y se habilitará más adelante en otros países y en la versión gratuita.

Google aclaró que, por ahora, la Inteligencia Personal solo está disponible para cuentas personales y no para usuarios empresariales, educativos o de Workspace.