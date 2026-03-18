Tecnología

Gemini integra inteligencia personal en cuentas gratuitas: la apuesta de Google para personalizar sus búsquedas

La nueva función permite a la inteligencia artificial recordar sus compras anteriores y planear viajes familiares mediante la conexión con sus correos

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Por Europa Press
Los suscriptores gratuitos de Gemini ya cuentan con acceso a funciones personalizadas en Estados Unidos para facilitar tareas y búsquedas específicas.
Los suscriptores gratuitos de Gemini ya cuentan con acceso a funciones personalizadas en Estados Unidos para facilitar tareas y búsquedas específicas. (Canva stocks/charliepix de charliepix / Ivan S de Pexels)







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