Gemini integra inteligencia personal en cuentas gratuitas: la apuesta de Google para personalizar sus búsquedas

Los suscriptores gratuitos de Gemini ya cuentan con acceso a funciones personalizadas en Estados Unidos para facilitar tareas y búsquedas específicas.

Google inició la expansión de su función de inteligencia personal para los usuarios de la versión gratuita de Gemini. Esta herramienta permite al asistente conectarse con servicios como Gmail o Fotos para brindar respuestas personalizadas según las necesidades de cada persona. La opción estuvo limitada anteriormente a los suscriptores de los planes de pago AI Pro y AI Ultra.

La compañía explicó mediante su blog oficial que la función facilita la búsqueda de información específica sin necesidad de aportar todos los detalles. Por ejemplo, el sistema puede localizar una marca de calzado que compró antes. También planea viajes familiares con base en sus confirmaciones de hotel y recuerdos de travesías pasadas almacenados en su cuenta.

Entre los usos destacados por la empresa figuran las recomendaciones de compra a medida y las soluciones para problemas técnicos. Asimismo, Gemini gestiona itinerarios de viaje y sugiere nuevas aficiones según los intereses de cada persona. Esta mejora en la inteligencia artificial busca que la interacción sea más natural y útil para las tareas diarias.

La expansión de esta tecnología comenzó en Estados Unidos para las cuentas personales. Los usuarios acceden a ella mediante el modo de búsqueda, la aplicación de Gemini y Gemini en Chrome. Google aclaró que la función no está disponible para cuentas de Workspace, empresas o centros educativos.

La organización trabaja en integrar la inteligencia personal dentro de Gemini Live, su herramienta de chat de voz. El objetivo es que la experiencia de conversación con el asistente resulte todavía más individualizada.