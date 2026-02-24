Tecnología

Galaxy Unpacked 2026: qué es y por qué la línea Galaxy S26 marca un nuevo hito para Samsung

La conferencia global de Samsung revelará el Galaxy S26 y nuevas funciones de inteligencia artificial el 25 de febrero en Estados Unidos

Por O Globo / Brasil / GDA
Samsung celebrará el Galaxy Unpacked 2026 con el debut del Galaxy S26, mejoras en rendimiento y posibles cambios en precios.
Samsung celebrará el Galaxy Unpacked 2026 con el debut del Galaxy S26, mejoras en rendimiento y posibles cambios en precios. (Samsung Newsroom/Samsung Newsroom)







