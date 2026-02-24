Galaxy Unpacked 2026: qué es y por qué la línea Galaxy S26 marca un nuevo hito para Samsung

Samsung celebrará el Galaxy Unpacked 2026 con el debut del Galaxy S26, mejoras en rendimiento y posibles cambios en precios.

El Galaxy Unpacked es el evento más importante de Samsung para presentar sus dispositivos y avances tecnológicos. En 2026, la conferencia se realizará el 25 de febrero en San Francisco, Estados Unidos, con transmisión en vivo desde las 12 p. m. hora de Brasilia por el canal de YouTube de la marca. La expectativa se centra en la nueva línea Galaxy S26 y en funciones de inteligencia artificial.

A lo largo de los años, el Unpacked se consolidó como una de las citas más relevantes del calendario tecnológico mundial. Allí debutaron la línea Galaxy S25, los plegables Galaxy Z y el Galaxy Ring, un anillo inteligente orientado al monitoreo de salud.

¿Qué es el Galaxy Unpacked?

El Galaxy Unpacked es la principal vitrina global de lanzamientos de Samsung. La compañía lo organiza, por lo general, dos veces al año. En el evento anuncia smartphones, tabletas, wearables y novedades en inteligencia artificial.

La conferencia reúne a ejecutivos de la marca y se transmite en vivo para todo el mundo. Además, periodistas e invitados acceden a áreas de demostración para probar los productos.

En el primer semestre de 2026, Samsung confirmó que el Unpacked se celebrará el 25 de febrero en San Francisco. En esa fecha presentará oficialmente la línea Galaxy S26, que abre un nuevo ciclo en el segmento premium.

Galaxy S26: principales novedades esperadas

Samsung mantiene bajo reserva los detalles de la línea Galaxy S26. Sin embargo, la empresa anunció un nuevo modo de privacidad en pantalla para el S26 Ultra. Esta función oculta contenidos sensibles cuando la pantalla se observa desde ángulos laterales.

A diferencia de las láminas físicas de privacidad, el sistema combina hardware y software. El usuario podrá ocultar aplicaciones y notificaciones específicas.

En cuanto a batería, circulan versiones sobre un aumento de capacidad en el modelo base. La serie no registró avances en este punto desde el Galaxy S23. El Galaxy S26 Ultra podría incorporar carga rápida de 60 W. Actualmente el límite es de 45 W en la marca. La capacidad de batería del Ultra se mantendría sin cambios.

El desempeño también genera expectativa. Se mencionan nuevos chips de Qualcomm y un posible procesador propio de Samsung con resultados sólidos en pruebas de benchmark. Según filtraciones, el Snapdragon 8 Elite Gen 5 quedaría reservado para el S26 Ultra. Las versiones base y Plus integrarían el Exynos 2600 desarrollado por la compañía.

Precio del Galaxy S26 y posibles ajustes

El mercado global enfrenta escasez de memoria RAM por la alta demanda de centros de datos dedicados a inteligencia artificial. Este escenario podría impactar los precios de los smartphones en 2026.

El sitio surcoreano Fnnews indicó que Samsung evalúa mantener los valores de lanzamiento en mercados estratégicos como Estados Unidos para sostener la competitividad.

El periodista Roland Quandt señaló en WinFuture que la empresa eliminaría la versión de 128 GB. La línea iniciaría en 256 GB. Esta decisión podría elevar el precio de entrada.

Lanzamientos anteriores del Galaxy Unpacked

En el segundo semestre de 2025, Samsung presentó los plegables Galaxy Z Fold 7 y Galaxy Z Flip 7. También lanzó el Galaxy Z Flip 7 FE, versión más accesible. En ese evento mostró los relojes Galaxy Watch 8 y Galaxy Watch 8 Classic junto con la interfaz One UI 8.

En el primer semestre de 2025, la empresa reveló la línea Galaxy S25. En el segundo semestre de 2024 destacó el Galaxy Ring, además de los plegables Galaxy Z Flip 6 y Galaxy Z Fold 6 y el Galaxy Watch Ultra.

El Galaxy Unpacked se mantiene como la plataforma estratégica donde Samsung define el rumbo de su portafolio global.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.