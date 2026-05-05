Tecnología

¿Funciona poner una moneda sobre el router del Wi-Fi? Esto dicen los especialistas

Especialistas y fabricantes alertan que el metal cerca del router afecta la señal y recomiendan mejorar la ubicación del equipo

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Expertos descartan el truco de la moneda en el router y advierten que el metal genera interferencias y afecta el rendimiento del Wi-Fi.
Expertos descartan el truco de la moneda en el router y advierten que el metal genera interferencias y afecta el rendimiento del Wi-Fi. (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGrouterWi-Fiwifi
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.