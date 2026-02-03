Free Fire: lista actualizada de códigos para canjear en febrero 2026

Los códigos de Free Fire permiten obtener recompensas sin gastar dinero real en el Battle Royale de Garena. Durante febrero de 2026, existen códigos activos que otorgan skins, emotes y otros ítems de personalización, los cuales normalmente requieren diamantes, la moneda premium del juego.
Estos códigos funcionan por tiempo limitado y su disponibilidad depende de la rapidez del usuario al canjearlos. Por esta razón, se actualizan de forma constante. A continuación, se detalla qué son los códigos, cuáles permanecen activos en febrero de 2026, cuáles ya expiraron y cómo realizar el proceso de canje de manera correcta.
¿Qué son los códigos de rescate del Free Fire?
Los códigos de rescate del Free Fire consisten en combinaciones de 12 a 16 caracteres, formadas por letras mayúsculas y números. Garena los distribuye por medio de influencers del juego y plataformas especializadas.
Estos códigos permiten acceder a recompensas gratuitas, como skins de armas, cajas de loot y emotes. Algunos códigos poseen uso limitado, mientras otros funcionan de manera ilimitada. En estos últimos casos, los premios suelen ser más básicos, pero no se agotan con rapidez.
Lista de códigos de rescate activos en febrero de 2026
Durante febrero de 2026, estos son algunos de los códigos activos en Free Fire:
- S9QK2L6VP3MR
- V7PK5M4QN1JZ
- H3QL9K2MR8PW
- Q8JP6L1KN4VR
- W5QM2K7LP9HX
- Z1PV8M3QR6KJ
- T6QK9L2MV1PR
- C7JL4Q5MN8KV
- F2MQ1K9PL7JR
- R9QH3M2KV6WP
- N4KP8L7MQ2JR
- R4KM7Q2LV9JP
- G6GT1M8KN5ZW
- PBHL3Q7VK2MR
- 07MQ4P2KN3JR
- B6QV3LMK1TP
- M1QZ7K5PR2VL
- Y7QK5M2VR9WL
- F3PL9Q8MK1HT
- N2QV3M6QP5JL
- D8QP6KL1RAMW
- X5QLTM2KN9JP
- L9QH2W8MK6RW
- ZZQJ9MSLT4VK
- K5WNP61QR8MJ
- T9QPZL17MK3V
- C1MR804KN6JP
- U3PJ1KLVS6QN
- F2MJ6Q1KP7JR
- H2MV9QK7L4JP
- S7DZ4N8RK1XW
- P3LX6V9TM2QH
- C9RW1J5KZ8UF
- L6QZ3T2PV9HN
- V5GK8M1XR4CJ
- Y8PN2F7LQ3KD
- D4HJ9V2MS6QX
- B1RK7C5ZL8YT
- N3TZ6Q4PH9MV
- U9CF2K8LJ5WP
Códigos de rescate expirados en enero de 2026
Estos códigos ya no se encuentran disponibles, debido a que vencieron durante enero de 2026:
- FFB2GH3KJL56
- FF5B6YUHBVF3
- FF7TRD2SQA9F
- FF8HG3JK5L0P
- FFCMCPSJ99S3
- FF9MJ31CXKRG
- XZJZE25WEFJJ
- FFIC33NTEUKA
- ZZZ76NT3PDSH
- YW2B64F7V8DHJM5
- VQRB39SHXW10IM8
¿Cómo canjear los códigos del Free Fire?
Para rescatar los códigos de Free Fire, el usuario debe seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de recompensas de Garena en https://reward.ff.garena.com/es desde computadora o celular.
- Iniciar sesión con una cuenta vinculada a Facebook, VK, X, Google o Apple.
- Copiar y pegar uno de los códigos disponibles.
- Seleccionar la opción Confirmar.
Las recompensas aparecen en el “Cofre del lobby” en un plazo máximo de 24 horas. El sistema no permite el canje con cuentas de invitado, por lo que resulta necesario vincular la cuenta a una red social. Además, cada código posee un tiempo de validez limitado, que puede variar entre horas o días.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.