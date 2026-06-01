Tecnología

Florida demanda a OpenAI y a Sam Altman por presuntos daños causados por ChatGPT

La acción fue presentada por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien alega riesgos para usuarios y menores de edad

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Por Jailine González Gómez
Florida presentó una demanda contra OpenAI y su director ejecutivo por presuntos daños asociados al uso de ChatGPT.
Florida presentó una demanda contra OpenAI y su director ejecutivo por presuntos daños asociados al uso de ChatGPT. (ChatGPT/Generada con IA)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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