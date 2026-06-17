Tecnología

FIFA corrige vulnerabilidad que pudo poner en riesgo las transmisiones del Mundial 2026

El acceso indebido permitía controlar señales en vivo, modificar estadísticas y consultar archivos internos vinculados con la Copa Mundial

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Por Europa Press
José Daniel Bonilla, vecino de Alajuela, pasó de jugar mejengas y divisiones menores a estar dentro de la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de México.
Una falla en la infraestructura digital de la FIFA abrió la puerta a un posible control total de las transmisiones del Mundial 2026. (FIFA/Cortesía)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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