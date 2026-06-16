Fútbol

FIFA emite veredicto sobre el polémico gesto de árbitro en el Mundial

El Comité Disciplinario de FIFA dio sentencia final sobre la seña del árbitro australiano Shaun Evans antes de un partido del Mundial

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Por Steven Torres
Durante la transmisión del partido Alemania vs Curazao, Shaun Evans realizó supuesta seña de supremacía blanca.
Durante la transmisión del partido Alemania vs Curazao, Shaun Evans realizó supuesta seña de supremacía blanca. ("X" de la Matt Vandenberg/"X" de la Matt Vandenberg)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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