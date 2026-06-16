FIFA emite veredicto sobre el polémico gesto de árbitro en el Mundial

Durante los últimos días surgió una nueva controversia alrededor de la Copa del Mundo 2026 e incluso una entidad llamada Monitor de discriminación de la FIFA pidió este lunes la expulsión del árbitro australiano Shaun Evans.

Dicho organismo pidió tan grave sanción luego de que Evans realizara, durante la presentación del partido Alemania-Curazao, una seña vinculada a grupos de supremacía blanca.

Finalmente la FIFA emitió un pronunciamiento oficial sobre el caso. El Comité Disciplinario Independiente de FIFA liberó un comunicado de prensa con la resolución final: “Tras examinar el asunto relacionado con el árbitro asistente de vídeo Shaun Evans, no ha encontrado pruebas de infracciones del Código Disciplinario de la FIFA”, cita el documento de la entidad.

Asimismo, el órgano de justicia deportiva ratificó la revisión de los testimonios brindados. El panel evaluador tomó en consideración cada una de las declaraciones del colegiado australiano para el cierre del expediente.

Según trascendió extraoficialmente, el árbitro alegó que había sido un gesto sin intención y sin saber su significado, en un momento de máxima tensión al sentir la cámara enfocándolo. Las autoridades de FIFA creyeron su versión y no habrá ningún castigo.

Estas imágenes surgieron durante la transmisión del partido entre Alemania y Curazao. La escena captó el momento exacto de la presentación de los jueces designados en el VAR.

La organización Fútbol contra el racismo en Europa (FARE) colabora desde hace tiempo con FIFA y la UEFA. Esta entidad monitorea cánticos, banderas y emblemas racistas en las disciplinas deportivas; este grupo aseguró que el ademán hecho por Evans funciona como una señal de “poder blanco” en círculos globales de extrema derecha.

Australian Shaun Evans just pulled the move of all moves from the VAR room at the World Cup pic.twitter.com/0HK0dWrE11 — Matt Vandenberg (@M1D3V) June 15, 2026

Este gesto une el pulgar y el índice para formar un círculo. Los demás dedos permanecen extendidos. La Liga Antidifamación de Estados Unidos (ADL), con sede en Nueva York, designó oficialmente la seña como un “símbolo de odio”.

Asimismo, la señal cobró popularidad inicial en forma de broma, como un juego en el foro de 4chan. Con el paso del tiempo, agrupaciones de extrema derecha y supremacistas blancos adoptaron la seña.