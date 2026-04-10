Tecnología

FBI accede a mensajes eliminados en iPhone y expone falla en notificaciones

Una investigación judicial evidenció que las notificaciones del iPhone pueden almacenar mensajes incluso tras ser eliminados

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Por Europa Press
Autoridades accedieron a mensajes eliminados de Signal en iPhone al analizar notificaciones almacenadas en el dispositivo.
Autoridades accedieron a mensajes eliminados de Signal en iPhone al analizar notificaciones almacenadas en el dispositivo. (SIGNAL/SIGNAL)







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