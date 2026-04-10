FBI accede a mensajes eliminados en iPhone y expone falla en notificaciones

Autoridades accedieron a mensajes eliminados de Signal en iPhone al analizar notificaciones almacenadas en el dispositivo.

El FBI accedió a mensajes eliminados de Signal en un iPhone mediante un mecanismo poco conocido. La técnica se basó en el historial de notificaciones que el dispositivo guarda de forma local.

El caso lo divulgó el medio especializado 404Media. El informe detalló un procedimiento de extracción forense aplicado a uno de los teléfonos más complejos para las autoridades.

Método aprovecha debilidad en notificaciones

El análisis se centró en las notificaciones push del iPhone. Este sistema almacena copias de mensajes entrantes en el propio dispositivo.

Los investigadores lograron recuperar el contenido. Esto ocurrió incluso después de que los mensajes se borraron y la aplicación Signal se eliminó del teléfono.

El acceso fue posible porque las notificaciones mostraban el mensaje completo. La configuración de la aplicación no limitó la información visible en pantalla.

Investigación se vincula a caso penal

La intervención formó parte de un proceso judicial reciente. El objetivo fue obtener mensajes de un acusado por lanzar fuegos artificiales contra un centro de detención del ICE, vandalizar propiedades y disparar contra un agente policial.

Durante el juicio, personas presentes indicaron que el FBI explicó la técnica utilizada para recuperar los datos.

El iPhone suele dificultar la obtención de evidencia digital. Esto se debe a sistemas como el Secure Enclave, el bloqueo del dispositivo y funciones de seguridad avanzadas.

También influyen mecanismos como contraseñas por aplicación, ocultamiento de apps y reinicios automáticos por inactividad.

Configuración de Signal fue clave

Signal ofrece opciones para controlar el contenido de las notificaciones. El usuario puede elegir entre mostrar:

Nombre del contacto y mensaje

Solo el nombre

Ningún dato

En este caso, la configuración permitió que el texto completo quedara visible en las notificaciones. Esto facilitó su recuperación posterior.

Autoridades accedieron a mensajes eliminados de Signal en iPhone al analizar notificaciones almacenadas en el dispositivo. (AFP/AFP)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.