Piratas informáticos rusos roban cuentas de WhatsApp y Signal con este nuevo método engañoso

Informe de inteligencia revela que piratas informáticos vinculados a Rusia utilizan códigos QR y enlaces falsos para espiar a funcionarios y periodistas

Por Europa Press
Autoridades alertan sobre robo de cuentas en Signal y WhatsApp mediante ingeniería social. Los atacantes engañan a las víctimas para obtener códigos PIN.
Autoridades alertan sobre robo de cuentas en Signal y WhatsApp mediante ingeniería social. Los atacantes engañan a las víctimas para obtener códigos PIN. (Canva Stock/Sofia Gabureanus's Images/ Syda Productions)







