Facebook elimina los botones ‘Me gusta’ y ‘Compartir’ de páginas web: ¿por qué y desde cuándo?

Meta eliminará los botones ‘Me gusta’ y ‘Compartir’ de páginas web externas desde el 10 de febrero de 2026 por su bajo uso.

Meta, empresa propietaria de Facebook, retirará los botones de interacción social conocidos como ‘Me gusta’ y ‘Compartir’ de todas las páginas web externas donde están integrados actualmente.

La decisión responde al descenso en el uso de estas funciones, el cual ha ocurrido de forma sostenida a lo largo de los últimos años.

Así lo comunicó la compañía en su blog oficial para desarrolladores, donde explicó que esta medida busca mantener una plataforma moderna y eficiente.

El botón de ‘Me gusta’ se integró por primera vez en Facebook en 2010. En 2013, Meta lo extendió a páginas web externas junto con el botón de compartir. El objetivo de ambos era incrementar el tráfico hacia Facebook y fomentar la interacción desde otros sitios.

Meta informó que estos plugins dejarán de estar disponibles el 10 de febrero de 2026. En la publicación oficial, la empresa indicó que los complementos sociales que serán eliminados forman parte de “una etapa anterior del desarrollo web” y su uso ha disminuido de forma natural con el paso del tiempo

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.