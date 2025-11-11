Tecnología

Facebook elimina los botones ‘Me gusta’ y ‘Compartir’ de páginas web: ¿por qué y desde cuándo?

Meta justificó esta medida por el bajo uso actual de estas funciones y la necesidad de mantener una plataforma más moderna y eficiente

Por Europa Press
Meta eliminará los botones ‘Me gusta’ y ‘Compartir’ de páginas web externas desde el 10 de febrero de 2026 por su bajo uso.
Meta eliminará los botones 'Me gusta' y 'Compartir' de páginas web externas desde el 10 de febrero de 2026 por su bajo uso.







Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

