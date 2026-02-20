Tecnología

Facebook cerrará Messenger web: conozca la fecha y cómo enviará mensajes

La plataforma eliminará el acceso independiente desde navegador y centralizará los mensajes en Facebook web con las mismas funciones

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Messenger web dejará de funcionar en abril. Meta enviará a usuarios a Facebook y pedirá PIN para restaurar chats.
Messenger web dejará de funcionar en abril. Meta enviará a usuarios a Facebook y pedirá PIN para restaurar chats. (Facebook/Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMetaMessengerFacebook
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.