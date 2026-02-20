Facebook cerrará Messenger web: conozca la fecha y cómo enviará mensajes

Messenger web dejará de funcionar en abril. Meta enviará a usuarios a Facebook y pedirá PIN para restaurar chats.

Meta confirmó que cerrará el sitio web independiente de Messenger en abril. Desde ese momento, la plataforma dejará de permitir el envío de mensajes. Las personas usuarias deberán ingresar al servicio de mensajes de Facebook en la web para continuar sus conversaciones desde una computadora.

La decisión forma parte de los cambios que la empresa aplica a su ecosistema digital. Messenger funciona como servicio independiente de Facebook, ya que permite su uso con o sin cuenta en la red social. Actualmente está disponible como aplicación para Android, iOS, Windows y MacOS.

En octubre del año anterior, la compañía anunció la eliminación de la aplicación de Messenger para computadora. En esa ocasión indicó que las conversaciones podían mantenerse desde Facebook para ordenador. Señaló que allí se encuentran las mismas funciones, incluidas las llamadas.

Ahora Meta avanzó en esa misma línea. Según detalló en su página de ayuda, el sitio web de Messenger dejará de permitir el envío de mensajes en abril. Tras el cierre, el sistema redirigirá de forma automática a las personas usuarias al servicio de mensajes de Facebook en la web.

La empresa explicó que en Facebook se mantendrán las mismas funciones que ofrecía Messenger en su versión web. Esto incluye herramientas de conversación y llamadas.

Las conversaciones también podrán continuar en la aplicación de Messenger para teléfonos inteligentes. Esta opción seguirá disponible sin importar si la persona dispone de una cuenta de Facebook.

Meta informó además que para restaurar el historial de conversaciones en cualquier plataforma, será necesario utilizar el PIN de copias de seguridad de Messenger. Se trata del mismo código que se ingresó la primera vez que se realizó una copia de seguridad en el servicio.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.