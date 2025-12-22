Tecnología

Explosión de cohete de SpaceX puso en peligro a aviones en el Caribe

La FAA reveló que la explosión de un cohete de SpaceX durante una prueba en enero puso en riesgo extremo a aviones comerciales que volaban sobre el Caribe

Por O Globo / Brasil / GDA
La FAA confirmó que la explosión de un cohete de SpaceX dispersó escombros por casi una hora y afectó a tres aeronaves civiles.
La FAA confirmó que la explosión de un cohete de SpaceX dispersó escombros por casi una hora y afectó a tres aeronaves civiles. (Screenshot X/Screenshot X)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

