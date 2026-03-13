Expertos advierten sobre un error común en el celular que puede facilitar ciberataques

Mantener activa una conexión inalámbrica del celular puede exponer datos personales a ciberdelincuentes. Expertos recomiendan desactivarla cuando no se utiliza.

Los teléfonos inteligentes incorporan numerosas funciones que parecen seguras. Sin embargo, algunas pueden abrir la puerta a ciberataques y fraudes si permanecen activas sin control. Una de ellas es el Bluetooth, una tecnología muy utilizada para transferir archivos o conectar dispositivos.

Expertos en ciberseguridad recomiendan desactivar el Bluetooth cuando no se utiliza. Esta práctica reduce el riesgo de que terceros intenten acceder al celular sin autorización.

¿Por qué el Bluetooth puede representar un riesgo?

El Bluetooth permite compartir fotos, videos, documentos y aplicaciones mediante una conexión inalámbrica de corto alcance. Esta facilidad también lo convierte en un objetivo para los ciberdelincuentes.

Uno de los ataques más conocidos es el Bluesnarfing. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), este término surge de la combinación de Bluetooth y snarf. La palabra hace referencia a la acción de copiar o extraer información de forma indiscriminada.

En este tipo de ataque, los delincuentes identifican un dispositivo que tiene el Bluetooth encendido y visible. Luego utilizan técnicas para infiltrarse en la conexión del usuario sin que este lo note.

Una vez dentro, pueden acceder a datos confidenciales. Entre ellos figuran fotos, archivos, chats y hasta información bancaria.

Otros ataques que aprovechan el Bluetooth

El Bluesnarfing no es el único método utilizado por los ciberdelincuentes. También existen otros ataques que utilizan esta tecnología.

Uno de ellos es el Bluejacking, que permite enviar mensajes o archivos no solicitados a otros dispositivos cercanos. Otro es el Bluebugging, que puede otorgar control parcial del teléfono al atacante.

En algunos casos, estos métodos se usan para instalar malware o manipular funciones del dispositivo.

El alcance de estos ataques

Los ataques realizados mediante Bluetooth suelen ejecutarse a distancias menores a 15 metros. Esto significa que la persona que intenta vulnerar el dispositivo puede encontrarse muy cerca del usuario.

Por esa razón, especialistas en seguridad digital recomiendan mantener desactivada esta función cuando no se necesita.

Cómo prevenir el Bluesnarfing

Desactivar el Bluetooth es una medida importante. Sin embargo, no es la única forma de reducir el riesgo.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad recomienda aplicar varias prácticas de prevención:

Evitar el uso frecuente del Bluetooth en lugares públicos.

No transferir información sensible mediante esta conexión.

No aceptar conexiones desconocidas o automáticas.

Desvincular de inmediato cualquier conexión sospechosa.

Desactivar el modo visible del dispositivo.

Aceptar conexiones solo de dispositivos conocidos.

Eliminar dispositivos enlazados que ya no se utilizan.

También es importante prestar atención a señales de alerta. Entre ellas figuran una descarga rápida de la batería, búsquedas en Internet que el usuario no realizó, aplicaciones desconocidas instaladas o movimientos irregulares en cuentas bancarias.

Estas señales pueden indicar que el dispositivo fue víctima de un ataque mediante Bluetooth.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.