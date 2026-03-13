Tecnología

Expertos advierten sobre un error común en el celular que puede facilitar ciberataques

Una función del celular que muchos usuarios mantienen activa puede facilitar ciberataques como ‘bluesnarfing’, ‘bluejacking’ y ‘bluebugging’. Expertos explican por qué conviene desactivarla

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Por El Universal / México / GDA
Mantener activa una conexión inalámbrica del celular puede exponer datos personales a ciberdelincuentes. Expertos recomiendan desactivarla cuando no se utiliza.
Mantener activa una conexión inalámbrica del celular puede exponer datos personales a ciberdelincuentes. Expertos recomiendan desactivarla cuando no se utiliza. (Canva stock /Progressman / Jelena Stanojkovic de Getty Images)







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