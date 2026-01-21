Tecnología

Qué pasa si nunca apaga el bluetooth de su celular y lo deja activo todo el día

Mantener el bluetooth del celular encendido sin necesidad aumenta riesgos de seguridad y privacidad. Conozca las amenazas y cómo proteger su información personal

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Expertos alertan sobre riesgos de seguridad al dejar activo el Bluetooth. Ataques como bluejacking y bluebugging exponen información sensible.
Expertos alertan sobre riesgos de seguridad al dejar activo el Bluetooth. Ataques como bluejacking y bluebugging exponen información sensible. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCbluetoothcelular
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.