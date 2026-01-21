Qué pasa si nunca apaga el bluetooth de su celular y lo deja activo todo el día

Expertos alertan sobre riesgos de seguridad al dejar activo el Bluetooth. Ataques como bluejacking y bluebugging exponen información sensible.

Mantener activo el bluetooth en el celular sin necesidad incrementa riesgos de seguridad y privacidad, según especialistas en tecnología. Esta práctica común facilita ataques informáticos y accesos no autorizados a datos personales.

El bluetooth es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la conexión directa entre dispositivos sin cables ni infraestructura de red. Su uso se popularizó para enlazar audífonos, bocinas, teclados, controles, relojes inteligentes y para la transferencia de archivos.

Debido a su utilidad diaria, muchas personas dejan el Bluetooth encendido al salir a la calle. Esta costumbre ocurre sin considerar las consecuencias para la seguridad digital del usuario.

Riesgos de mantener el bluetooth activo

Un estudio de Android Authority analizó un celular con el bluetooth encendido durante 26 horas. El resultado mostró un consumo adicional de 1,8% de batería frente a un dispositivo con la función desactivada. El impacto energético es bajo, pero no inexistente.

El mayor problema se relaciona con la exposición a ataques cibernéticos. Un artículo de la plataforma Google APSense detalla varias técnicas utilizadas por ciberdelincuentes para acceder a información mediante bluetooth.

Una de ellas es el bluejacking, que consiste en el envío de mensajes no solicitados a dispositivos cercanos. Esta práctica funciona como distracción para ataques más complejos.

Otra modalidad es el bluesnarfing. En este caso, una persona logra conectarse sin autorización y accede a contactos, correos electrónicos o mensajes de texto almacenados en el dispositivo.

El método más invasivo es el bluebugging. Mediante esta técnica, el atacante controla el celular. Puede enviar mensajes, espiar llamadas y manipular funciones internas del equipo.

Medidas para proteger la información

Existen acciones simples que reducen el riesgo de robo de datos. Especialistas recomiendan apagar el bluetooth cuando no se utiliza, en especial en espacios públicos.

También aconsejan activar el modo no visible o no detectable, desemparejar dispositivos que ya no se usan y mantener actualizado el software y hardware del celular.

Aceptar únicamente conexiones de dispositivos conocidos y evitar transferir información sensible mediante bluetooth refuerza la protección.

La reducción de la exposición sigue como la medida más efectiva para proteger los datos personales. Apagar el bluetooth cuando no se ocupa limita oportunidades para ataques cibernéticos.

