Evite que lo metan a grupos desconocidos en WhatsApp con estos pasos

WhatsApp permite a cada usuario tener control sobre los grupos a los que pertenece.
Cuando una persona que no está en su lista de contactos le añade a un grupo, la plataforma muestra su información. Esto le permite decidir si desea permanecer o abandonar ese grupo.
Si desea permanecer, puede tocar la opción Quedarme. Si, por el contrario, quiere retirarse, debe seleccionar Salir del grupo. Una vez fuera, también tiene la posibilidad de reportar el grupo a WhatsApp mediante la opción Reportar.
Controles de privacidad en los grupos
Los ajustes de privacidad para grupos vienen establecidos, por defecto, en Todos. Sin embargo, es posible restringir quién puede añadirle a un grupo. En el menú de configuración, usted puede elegir entre tres opciones:
- Todos
- Mis contactos
- Mis contactos, excepto
Este ajuste proporciona mayor control sobre su experiencia en la aplicación.
Cómo reportar mensajes dentro de un grupo
WhatsApp también permite reportar mensajes individuales. Si un mensaje resulta inapropiado o sospechoso, puede reportarlo sin que el remitente sea notificado. El procedimiento consiste en lo siguiente:
- Hacer clic junto al mensaje.
- Seleccionar Reportar.
- Elegir Bloquear contacto si también desea dejar de recibir mensajes o llamadas de esa persona.
- Confirmar nuevamente en Reportar.
La empresa recibirá el contenido reportado, la identificación del usuario, la hora de envío y el tipo de archivo, ya sea imagen, video o texto.
¿Es posible bloquear un grupo?
WhatsApp no permite bloquear grupos directamente. Sin embargo, los usuarios pueden bloquear y reportar a los administradores o miembros que compartan contenido inapropiado o mensajes de spam.
Procedimiento para reportar un grupo
Para reportar un grupo completo, debe seguir estos pasos:
- Ingresar al nombre del grupo.
- Seleccionar Reportar grupo.
- Si desea abandonar el grupo, hacer clic en Salir del grupo y luego Vaciar chat.
- Confirmar la acción tocando Reportar.
Cuando se reporta un grupo, WhatsApp recibe hasta los últimos cinco mensajes enviados en ese espacio. Tampoco se notifica a los miembros sobre el reporte.
Opción para bloquear a administradores o miembros
Además, la aplicación ofrece la posibilidad de bloquear a administradores o integrantes de un grupo específico. Esto evita que le lleguen mensajes directos de esas personas, aunque podrá seguir viendo lo que escriban en los grupos compartidos.
Cómo salir de un grupo
Para abandonar un grupo, debe hacer lo siguiente:
- Entrar al nombre del grupo.
- Tocar Salir del grupo.
- Confirmar la salida tocando nuevamente Salir del grupo.