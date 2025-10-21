Tecnología

Evite que lo metan a grupos desconocidos en WhatsApp con estos pasos

Descubra cómo proteger su privacidad y seguridad en los grupos de WhatsApp, controlar quién puede añadirlo y cómo reportar contenido inapropiado

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Las actualizaciones regulares del programa WhatsApp hacen que, con el paso de los años, ese programa deje de trabajar en celulares con sistemas operativos para los cuales ya no existen nuevas versiones. Fotografía:
WhatsApp ofrece controles para reportar, salir y bloquear miembros de grupos sin alertar a los demás. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCWhatsAppGrupos
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.