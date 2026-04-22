Tecnología

Estos son los países que más albergan centros de datos de inteligencia artificial: dos de Latinoamérica están en el top 15

Dos territorios latinoamericanos figuran entre los países con más infraestructura, según el ‘AI Index Report 2026′ de Stanford

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Por Jailine González Gómez
Estados Unidos concentra la mayoría de centros de datos de IA. Brasil y México aparecen en el top 15 global. [Imagen con fines ilustrativos]
Estados Unidos concentra la mayoría de centros de datos de IA. Brasil y México aparecen en el top 15 global. [Imagen con fines ilustrativos] (Charlie fong/Wikimedia Commons)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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