Tecnología

Esto es lo que puede hacer Alexa+: conozca las nuevas funciones con inteligencia artificial

La nueva versión de Alexa integra herramientas para gestionar actividades, controlar el hogar y facilitar decisiones cotidianas con inteligencia artificial

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Por Silvia Ureña Corrales
Alexa+ amplía funciones con inteligencia artificial para tareas, entretenimiento y control del hogar inteligente.
Alexa+ amplía funciones con inteligencia artificial para tareas, entretenimiento y control del hogar inteligente. (Amazon /Amazon)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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