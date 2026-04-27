Esto es lo que puede hacer Alexa+: conozca las nuevas funciones con inteligencia artificial

La empresa tecnológica Amazon presentó Alexa+, una nueva versión de su asistente virtual con capacidades avanzadas de inteligencia artificial, orientadas a facilitar tareas cotidianas, mejorar la organización personal y ampliar las opciones de entretenimiento. El acceso inicial requiere un dispositivo Echo compatible y registro previo para recibir invitación.

La propuesta busca integrar el asistente en múltiples ámbitos de la vida diaria, desde el hogar hasta el trabajo y la movilidad. Según la información oficial, Alexa+ permite mantener conversaciones fluidas, acceder a información en tiempo real y gestionar actividades personales con mayor precisión.

Uno de los principales avances es su capacidad conversacional mejorada, que permite interactuar sin repetir comandos constantemente. El sistema responde preguntas sobre diversos temas y ofrece información actualizada gracias a alianzas con medios internacionales.

También incorpora funciones de memoria personalizada, que permiten al usuario guardar datos relevantes como preferencias alimentarias, recordatorios o documentos importantes. Esta información se utiliza para generar recomendaciones más ajustadas a cada perfil.

En el ámbito organizativo, Alexa+ facilita la gestión de calendarios y correos electrónicos. El asistente puede crear eventos a partir de mensajes recibidos, resumir correos y enviar comunicaciones redactadas por voz, lo que reduce el tiempo dedicado a tareas administrativas.

El entretenimiento también se amplía con recomendaciones personalizadas de contenido, búsqueda de música o películas mediante descripciones y control avanzado de dispositivos como Fire TV. Además, permite trasladar contenido entre habitaciones mediante comandos de voz.

En el hogar, la herramienta mejora el control de dispositivos inteligentes mediante automatización intuitiva. El sistema interpreta órdenes complejas y ajusta funciones como iluminación o temperatura según las preferencias del usuario.

Alexa+ también integra servicios externos para ejecutar acciones en el mundo real, como reservas, compras y transporte. El asistente puede pedir comida, reservar restaurantes, gestionar viajes o monitorear ofertas en línea sin necesidad de interacción manual.