5 comandos secretos de Alexa que amplían sus funciones y cómo activarlos

Alexa incorpora funciones ocultas que van más allá del clima o la música. Varias se encuentran activas por defecto. Otras requieren un ajuste simple. Conocerlas permite aprovechar mejor el asistente de Amazon en el hogar.

Alexa figura entre los asistentes virtuales más utilizados en viviendas de la región. Permite consultar información, reproducir contenido y controlar dispositivos inteligentes. No obstante, existen comandos poco conocidos que muchos usuarios pasan por alto.

Según el Centro de ayuda de Amazon, estas opciones no necesitan hacks ni configuraciones complejas. Solo requieren saber cómo activarlas o qué frase usar. A continuación, cinco comandos y la forma correcta de habilitarlos.

Modo susurro: Esta función resulta útil durante la noche. Cuando usted habla en voz baja, Alexa responde de la misma forma. Evita ruidos innecesarios.

Cómo activarlo: Usted puede decir “Alexa, activa el modo susurro”. También puede habilitarlo desde la app. Ingrese a Configuración. Luego seleccione Respuestas de voz.

Alexa como traductora en tiempo real: El asistente traduce frases completas entre varios idiomas. No requiere aplicaciones externas ni skills adicionales.

Cómo usarlo: Usted puede decir “Alexa, traduce ‘buenos días’ al inglés”. También puede solicitar “Alexa, ayúdame a traducir” para iniciar el modo conversación.

Código de seguridad para compras por voz: Este ajuste reduce compras accidentales o no autorizadas. Resulta especialmente útil en hogares con niños.

Cómo activarlo: Desde la app de Alexa, ingrese a Configuración. Luego acceda a Cuenta de Alexa. Seleccione Compras por voz y establezca un PIN de seguridad.

Alexa como ruido blanco o sonido ambiental: Alexa reproduce sonidos ambientales para dormir o concentrarse. Funciona más allá de la música convencional.

Cómo usarlo: Usted puede decir “Alexa, pon sonido de lluvia”. También puede solicitar “sonido de ventilador” o “ruido blanco”. No requiere configuraciones adicionales.

Borrado de historial por comando de voz: Alexa permite eliminar interacciones recientes sin ingresar a la app. El proceso se realiza solo con la voz.

Cómo usarlo: Usted puede decir “Alexa, borra lo que acabo de decir”. Otra opción es “Alexa, borra mi historial de hoy”.

Estas funciones muestran que Alexa ofrece mayor nivel de personalización del que muchos usuarios conocen. El Centro de ayuda de Amazon recomienda revisar los ajustes de voz y privacidad para adaptar la experiencia a cada necesidad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.