Tecnología

5 comandos secretos de Alexa que amplían sus funciones y cómo activarlos

Alexa cuenta con comandos ocultos que amplían sus funciones. Conozca cinco opciones poco conocidas y aprenda cómo activarlas desde la voz o la app

Por El Universal / México / GDA
Alexa ofrece traducción, privacidad y sonidos ambientales mediante comandos poco conocidos que usted puede activar fácilmente.
Alexa ofrece traducción, privacidad y sonidos ambientales mediante comandos poco conocidos que usted puede activar fácilmente.







El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

