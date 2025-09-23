Los 10 mejores juegos de 2025 hasta ahora, según el público

El User Score de Metacritic posicionó a Clair Obscur: Expedition 33 como el juego mejor valorado de 2025 hasta setiembre.

Una lista basada en el puntaje del Metacritic revela cuáles son los títulos más populares entre los jugadores hasta setiembre. Uno alcanzó calificación casi perfecta.

Clair Obscur: Expedition 33 lideró la lista de los videojuegos más destacados de 2025 según el User Score del sitio Metacritic, al obtener una calificación de 9,7.

El RPG de acción de Sandfall Interactive superó en puntuación a otros éxitos del año, como Hollow Knight: Silksong y Donkey Kong Bananza, que ocuparon el segundo lugar compartido con 9,1 puntos cada uno.

A continuación, se presenta la lista de los 10 títulos más valorados por el público hasta el mes de setiembre, con base en las calificaciones registradas en Metacritic, plataforma especializada en reunir opiniones de la comunidad y la crítica.

LEA MÁS: Google Sheets: así funciona el nuevo atajo con la inteligencia artificial Gemini

Los 10 mejores juegos de 2025 según los usuarios

Clair Obscur: Expedition 33 – 9,7 Donkey Kong Bananza – 9,1 Hollow Knight: Silksong – 9,1 DELTARUNE – 8,9 Death Stranding 2: On the Beach – 8,8 Days Gone Remastered – 8,8 Story of Seasons: Grand Bazaar – 8,8 Kingdom Come: Deliverance 2 – 8,7 Split Fiction – 8,7 Sword of the Sea – 8,7

1. Clair Obscur: Expedition 33

Con ambientación inspirada en la Belle Époque francesa, este juego propone liderar la Expedición 33, un equipo que combate a la Pintora, una figura que anualmente borra del mundo a quienes alcanzan una edad específica. El sistema mezcla combate por turnos y acción en tiempo real, con personalización de personajes y equipos. Disponible para consolas y PC desde abril.

2. Donkey Kong Bananza

Nintendo presentó este título en junio como el primer exclusivo para el Switch 2. Donkey Kong y Pauline protagonizan una misión para recuperar diamantes con forma de banana robados por macacos enemigos. El escenario ofrece destrucción ambiental y secretos ocultos, con opción de juego cooperativo local.

3. Hollow Knight: Silksong

Team Cherry lanzó este esperado título en setiembre. La heroína Hornet se convirtió en la nueva protagonista, tras ser capturada y llevada a Pharloom, un reino lleno de enemigos. Incluye más de 150 criaturas y 40 jefes, además del modo “Alma de Acero”, que se desbloquea al finalizar la campaña principal.

4. DELTARUNE

Creado por Toby Fox, DELTARUNE amplió su historia con los capítulos 3 y 4 en junio. El episodio 3 se desarrolla en un programa televisivo, mientras el cuarto explora un oscuro santuario en una iglesia. Nuevos personajes, acertijos y enemigos enriquecen este RPG episódico.

5. Death Stranding 2: On the Beach

Once meses después del primer juego, Sam Porter Bridges regresa para continuar sus entregas en un mundo afectado por desastres naturales y criaturas sobrenaturales mejoradas. La música y los gráficos fortalecen la inmersión del usuario, en una propuesta que mezcla ciencia ficción y misticismo.

6. Days Gone Remastered

Sony relanzó este título en abril, con mejoras técnicas y visuales. El protagonista, Deacon St. John, explora un entorno dominado por humanos infectados. La jugabilidad combina acción, supervivencia y mundo abierto, al igual que el original de 2019.

7. Story of Seasons: Grand Bazaar

Este remake del clásico de Nintendo DS ofrece un simulador de granja en la localidad de Zephyr Town, donde el jugador debe revivir un bazar semanal mediante la agricultura y relaciones con los habitantes. Incluye siembra, cosecha, crianza de animales y venta de productos.

8. Kingdom Come: Deliverance 2

La secuela de Warhorse Studios se ambientó en la Bohemia del siglo XV, donde Henry busca vengar a sus padres en medio de una guerra civil. Combates, decisiones morales y diálogos influyen en el rumbo de este RPG de mundo abierto.

9. Split Fiction

En esta aventura cooperativa, Mio y Zoe quedan atrapadas en sus propios mundos literarios, uno de fantasía y otro de ciencia ficción. Los desafíos incluyen dragones y acertijos. Hazelight Studios, responsable de It Takes Two, apostó nuevamente por una narrativa centrada en el trabajo en equipo.

10. Sword of the Sea

Con lanzamiento en agosto, Giant Squid presentó una experiencia visual centrada en Wraith, una criatura que recorre biomas con una espada flotante similar a una tabla. El jugador puede realizar maniobras acrobáticas mientras intenta devolver la vida a un mundo enterrado bajo dunas. Disponible para PS5 y PC.

LEA MÁS: ¿Cómo hacer fotos profesionales gratis con Gemini?: guía paso a paso para lograr retratos con ayuda de IA

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.