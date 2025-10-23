Tecnología

Este archivo parece inofensivo, pero puede invadir su WhatsApp: así opera el nuevo virus

Un nuevo virus que se propaga por WhatsApp roba datos bancarios y se reenvía solo. Aprenda cómo identificarlo y proteger su dispositivo

Por O Globo / Brasil / GDA
El virus Maverick roba datos en WhatsApp usando archivos ZIP. Brasil es el principal blanco del ataque.
El virus Maverick roba datos en WhatsApp usando archivos ZIP. Brasil es el principal blanco del ataque. (Canva /Canva)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

