Esta nueva herramienta de TikTok le muestra restaurantes y eventos cerca de usted

TikTok incorpora una función opcional basada en ubicación que facilita explorar comercios, actividades y sitios de interés en su entorno. Conozca cómo opera y quiénes pueden activarla

Por Europa Press
La plataforma implementa en Estados Unidos un feed local que muestra contenido cercano según la ubicación del usuario.
La plataforma implementa en Estados Unidos un feed local que muestra contenido cercano según la ubicación del usuario.







