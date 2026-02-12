Esta nueva herramienta de TikTok le muestra restaurantes y eventos cerca de usted

La plataforma implementa en Estados Unidos un feed local que muestra contenido cercano según la ubicación del usuario.

TikTok lanzó un nuevo feed local que permite descubrir contenidos próximos a la ubicación del usuario. La función depende de los datos de geolocalización y solo está disponible para personas mayores de 18 años con cuentas públicas.

La red social informó que este espacio facilita conocer restaurantes, tiendas, museos y eventos relevantes en una zona específica. El objetivo es que usted pueda explorar su ciudad o barrio mediante publicaciones de creadores y comercios.

¿Qué es el nuevo feed local de TikTok?

El feed local es una sección opcional dentro de la aplicación, está desactivado por defecto. Solo pueden activarlo usuarios mayores de edad que tengan su cuenta configurada como pública.

La herramienta muestra contenidos relacionados con viajes, compras, actividades culturales y gastronomía en lugares cercanos. TikTok indicó que recopila datos de ubicación únicamente cuando usted utiliza la aplicación y cuando el feed está habilitado.

El acceso al contenido depende de la información de ubicación del dispositivo. La empresa aseguró que estos datos se obtienen en el momento de uso de la aplicación.

Si el usuario no activa la función, el feed no aparece en la plataforma. La compañía subrayó que la herramienta es completamente opcional.

Similar al mapa de Instagram

El nuevo espacio recuerda al mapa de Instagram, función que Meta lanzó el año anterior. Esa herramienta permite descubrir reels, historias y publicaciones etiquetadas con ubicación y compartidas durante las últimas 24 horas.

En el caso de TikTok, la apuesta se centra en impulsar la interacción con creadores y comercios locales mediante contenido relevante para cada zona.

Implementación gradual en Estados Unidos

TikTok inició la implementación gradual del feed local en Estados Unidos. La compañía no detalló fechas para su llegada a otros países.

La función forma parte de los esfuerzos de la plataforma por fortalecer el contenido de proximidad y ampliar las opciones de descubrimiento dentro de la aplicación.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.