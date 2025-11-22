Tecnología

Esta app de Google le dice si una imagen es real o fue creada con inteligencia artificial

Gemini puede analizar una imagen y confirmar si fue creada o editada por IA con tecnología de marca de agua digital integrada

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Google integró SynthID en Gemini para verificar si una imagen fue generada por su IA. También planea incluir audio y video.
Google integró SynthID en Gemini para verificar si una imagen fue generada por su IA. También planea incluir audio y video. (GOOGLE/GOOGLE)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaInteligencia artificialGeminiGoogle
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.