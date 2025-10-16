¿Quiere una imagen en 3D? Google Gemini transforma sus fotos en figuras 3D realistas con esta nueva función

La función Nano Banana de Google Gemini convierte fotos en figuras tridimensionales digitales fáciles de crear y compartir.

Google Gemini, la inteligencia artificial de Google, amplió sus capacidades con una función que permite crear imágenes en 3D a partir de fotografías. Esta novedad, llamada Nano Banana, facilita que cualquier usuario transforme una imagen plana en una figura tridimensional similar a un muñeco de colección.

Gemini fue desarrollada por Google DeepMind para generar y editar imágenes desde texto o fotos. Con la actualización Nano Banana, la herramienta logra recrear objetos con apariencia física, textura y volumen, lo que convierte una simple foto en una figura digital realista.

Cómo crear una imagen 3D con Gemini

Ingrese al sitio oficial de Google Gemini. Suba la foto que desea transformar. Escriba el siguiente prompt:“Convierte esta foto en una figura coleccionable a escala 1/7, en estilo realista, sobre un escritorio. En la pantalla se ve el modelado 3D de la figura y, al lado, su caja de edición con ...”. Espere unos segundos para que el sistema genere el modelo 3D.

Un prompt es una instrucción que guía a la inteligencia artificial sobre el resultado que debe producir. Cuanto más específico sea el texto, más precisos serán los resultados.

Google integró Gemini en Google Fotos y Google Docs, lo que permite generar imágenes directamente desde el celular. No obstante, la función solo está disponible para usuarios con suscripciones activas o dispositivos compatibles.

Por el momento, las figuras generadas por Gemini son digitales y no se pueden imprimir en 3D, aunque Google no descarta esta posibilidad en futuras actualizaciones.

Otras alternativas a Gemini

Existen otras herramientas que ofrecen funciones similares, como DALL·E de OpenAI, aunque Gemini destaca por su integración con los servicios de Google y su facilidad de uso.

Gemini fue diseñada para que cualquier persona, sin experiencia técnica, pueda generar una figura tridimensional con solo seguir los pasos indicados. Las imágenes creadas se pueden guardar, enviar o compartir en redes sociales.

La mayoría de las funciones de Gemini son gratuitas, pero algunas opciones avanzadas requieren suscripción o acceso limitado a ciertos equipos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.