Esquí y cámaras congeladas a -20 °C: así capturan las fotos más impactantes de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milano-Cortina, Italia, ofrecen postales espectaculares. Las imágenes de esquí, snowboard y curling circulan por el mundo. Sin embargo, detrás de cada fotografía existe un trabajo que se realiza a temperaturas de hasta -20 °C y bajo condiciones extremas.

La agencia Getty Images cubre los Juegos Olímpicos desde Seúl 1988. En esta edición invernal, su equipo enfrenta frío intenso, capas de hielo y equipos pesados. La logística supera las exigencias habituales de un evento deportivo.

Preparación semanas antes del evento

Los fotógrafos despachan con anticipación cajas de hasta 30 kg con cámaras, cables, equipos de respaldo y calentadores. Esta planificación agiliza la instalación de dispositivos como netcams en las porterías de hockey y sistemas de internet para transmisiones en tiempo real.

Cada jornada inicia antes del amanecer. Los equipos realizan inspecciones de seguridad y se posicionan para las competencias. El trabajo exige preparación física, ya que las disciplinas son dinámicas y riesgosas.

Héctor Vivas, fotógrafo de Getty Images, cubre snowboard y esquí freestyle en Livigno. Indicó que es su primera cobertura de unos Juegos de Invierno y su primer trabajo bajo condiciones climáticas tan severas. Explicó que la preparación implica estudiar el deporte, analizar a los atletas y anticipar momentos clave. Señaló que la experiencia permite reducir riesgos técnicos ante el clima adverso.

Julian Finney, fotógrafo especializado en curling, describió que la rutina física se asemeja a la de los atletas. Comparten hospedaje en pequeños resorts y utilizan los mismos teleféricos para ascender a las montañas. En algunos casos descienden en paralelo. Mientras un atleta busca medalla, el fotógrafo busca la imagen decisiva.

Vivas desciende montaña abajo con su equipo. Utiliza grapas de tracción en el calzado y en ocasiones casco. Debe sostener cámaras pesadas, fotografiar y anticipar trayectorias para evitar colisiones.

Afirmó que la logística es similar a la de otros grandes eventos. La diferencia principal radica en las temperaturas más bajas. Señaló que el mayor reto es mantenerse bien abrigado y conservar las manos calientes para sostener el ritmo de trabajo.

Un fotógrafo debe descender la montaña a -20 °C con equipo especializado para captar una competencia de esquí freestyle en Milano-Cortina 2026. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)

Cinco capas de ropa para resistir el frío

Las temperaturas alcanzan -20 °C y se acompañan de vientos fuertes. Los fotógrafos utilizan hasta cinco capas de ropa. Incluyen calentadores corporales, pantalones forrados y balaclavas para evitar la pérdida de calor.

Cuando la cámara se congela

La condensación de la respiración provoca que al pasar de espacios abiertos a centros calefaccionados, la cámara se congele por completo. El equipo queda inutilizable hasta recuperar el equilibrio térmico.

En esos casos resulta casi imposible abrir la ranura para cambiar la tarjeta de memoria. Algunos cables de transmisión también se congelan. Esto impide desconectarlos y retrasa el envío inmediato de archivos.

Desde los Juegos Olímpicos de París 2024, Vivas integra un equipo dedicado a proyectos especiales. El objetivo consiste en narrar los grandes eventos con propuestas visuales distintas.

En Milano-Cortina utilizan diversas tecnologías. Esta variedad permite mostrar nuevas perspectivas al público.

Uno de los proyectos emplea una cámara Graflex vintage. El equipo adaptó estos dispositivos para grabar imágenes en teléfonos inteligentes y transmitir contenido en vivo. La iniciativa se denomina “De Vuelta Para el Futuro”. Rinde homenaje a la tecnología utilizada hace 70 años, cuando Cortina albergó los Juegos en 1956.

Durante los primeros días, un componente interno de la cámara se congeló por la respiración. El resultado produjo fotografías con apariencia antigua congelada. El equipo lo asumió como aprendizaje técnico.

Cámaras térmicas e infrarrojas

Otro proyecto se titula “Calor del Invierno”. Utiliza cámaras térmicas para mostrar variaciones extremas de temperatura. Las imágenes revelan el calor corporal, el esfuerzo muscular y el intercambio de energía entre el atleta y el ambiente.

Vivas explicó que el proceso exige replantear la técnica fotográfica. Se prioriza temperatura y movimiento sobre velocidad de obturación o apertura.

El proyecto “Infrarrojo” emplea cámaras sin espejo modificadas para capturar espectros electromagnéticos no visibles al ojo humano.

La iniciativa “Capas de los Juegos”, aplicada antes en París, combina múltiples fotografías en una sola imagen. Permite visualizar el desarrollo completo de una competencia o de una jornada.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.