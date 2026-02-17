Escasez de memorias golpea a Steam Deck: Valve alerta por falta de stock

Modelos de Steam Deck se agotan en España por falta de memorias. La industria tecnológica enfrenta presión por la inteligencia artificial.

La escasez global de memorias ya afecta la disponibilidad de la Steam Deck. Valve advirtió que algunos modelos pueden agotarse de forma temporal en varias regiones.

La compañía informó que la falta de componentes de RAM y almacenamiento impacta su consola portátil. El modelo Steam Deck OLED puede agotarse en ciertas zonas por la limitada disponibilidad de memoria. Además, el modelo Steam Deck LCD de 256 GB dejó de fabricarse. Cuando se terminen las existencias, dejará de venderse.

La presión sobre la industria tecnológica creció por la alta demanda de memorias para proyectos de inteligencia artificial. Este escenario obligó a fabricantes de productos de consumo a enfrentar escasez de componentes. También surgieron advertencias sobre posibles aumentos de precios y ajustes en las prestaciones.

A inicios de febrero, Valve comunicó que revisó la fecha de lanzamiento y el precio de la videoconsola Steam Machine y del visor de realidad virtual Steam Frame. La empresa mantiene el objetivo de lanzarlos en la primera mitad del año.

Otras compañías tecnológicas también evaluaron cambios en sus planes. Sony analiza retrasar la próxima generación de consolas PlayStation hasta 2028 o 2029. Nintendo valora un aumento en el precio de la Switch 2.

En diciembre, Micron Technology anunció que destinará sus recursos a la fabricación de memorias para centros de datos. La decisión marcó el fin de la marca de consumo Crucial, especializada en memorias para computadoras.

La empresa explicó después que el mercado requiere más bits que antes y que toda la industria enfrenta escasez. Señaló que el problema no se soluciona solo con nuevas fábricas, ya que la dificultad radica en la variedad de densidades de los módulos de memoria.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.