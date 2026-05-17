Tecnología

¿Es malo dejar la laptop enchufada todo el día? Expertos revelan qué pasa con la batería

El calor, los ciclos de carga y el uso continuo conectado influyen en la duración de la batería de las computadoras portátiles

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Por O Globo / Brasil / GDA
Mantener la laptop enchufada no causa daño inmediato, pero expertos alertan sobre factores que reducen la vida útil de la batería.
Mantener la laptop enchufada no causa daño inmediato, pero expertos alertan sobre factores que reducen la vida útil de la batería. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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