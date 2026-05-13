Tecnología

¿La batería de su portátil se agota de repente? Un sencillo truco te ayuda a solucionarlo

La descalibración de batería provoca lecturas incorrectas y apagones inesperados en miles de computadores portátiles

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un sencillo ajuste en Windows ayuda a corregir errores de carga y mejora el rendimiento de la batería del portátil.
Un sencillo ajuste en Windows ayuda a corregir errores de carga y mejora el rendimiento de la batería del portátil. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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