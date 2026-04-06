Tecnología

Errores que dañan la batería del celular: señales claras de que debe cambiarla cuanto antes

El uso inadecuado del celular puede acelerar el desgaste de la batería. Descubra qué prácticas evitar y cuáles señales indican que su dispositivo necesita un cambio

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Por El Universal / México / GDA
El mal uso del celular afecta la batería. Identifique señales de daño y aprenda prácticas básicas para prolongar su duración.
El mal uso del celular afecta la batería. Identifique señales de daño y aprenda prácticas básicas para prolongar su duración. (canva stock /Glegorly de Getty Images Signature / Olivia Grigorita's Images)







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