Equipos no compatibles con Windows 11: Las nuevas restricciones de Microsoft

Microsoft intensificó sus esfuerzos para que los usuarios actualicen sus ordenadores, mostrando notificaciones que alertan sobre el hardware obsoleto necesario para Windows 11. La empresa no recomienda instalar este sistema operativo en equipos no compatibles, advirtiendo posibles problemas que comprometan su funcionamiento y la ausencia de actualizaciones, incluso de seguridad.

Requisitos mínimos para Windows 11 y advertencias claras

Para evitar inconvenientes, Microsoft estableció requisitos mínimos que deben cumplir los equipos elegibles para Windows 11. En su página de soporte, la compañía reforzó el descargo de responsabilidad que incluye una advertencia explícita:

“Este PC no cumple con los requisitos mínimos del sistema para ejecutar Windows 11. Estos requisitos ayudan a garantizar una experiencia más fiable y de mayor calidad. No se recomienda instalar Windows 11 en este PC y puede generar problemas de compatibilidad. Si continúa con la instalación de Windows 11, su PC ya no recibirá soporte y no podrá recibir actualizaciones. Los daños a su PC debido a la falta de compatibilidad no están cubiertos por la garantía del fabricante”.

A esta declaración, Microsoft añadió una cláusula en la que el usuario acepta haber leído y entendido los riesgos antes de proceder.

Opciones para equipos no compatibles con Windows 11

Microsoft aconseja a los usuarios mantener o regresar a Windows 10 en aquellas computadoras que no cumplen los requisitos para Windows 11. Los equipos afectados mostrarán una marca de agua como advertencia. Sin embargo, el soporte para Windows 10 finalizará en octubre de 2025, limitando su viabilidad a largo plazo.

La compañía también ofrece una guía para solucionar errores y reinstalar Windows 10 si fuese necesario, como parte de las actualizaciones recientes en su página de soporte.

