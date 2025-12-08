Tecnología

¿Entró a una página y le robaron su cuenta? Esto es lo que realmente puede pasar

Muchas personas dicen que solo por abrir una página web les vaciaron la cuenta. ¿Qué tan cierto es eso? Conozca la verdad detrás de este riesgo digital

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA
Existen ataques sin clic que aprovechan fallas en navegadores, pero son evitables con sistemas y navegadores actualizados.
Existen ataques sin clic que aprovechan fallas en navegadores, pero son evitables con sistemas y navegadores actualizados. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCDelitos informáticosEstafas
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.