Tecnología

Engañan a Gemini y ChatGPT con un blog falso: periodista expone vulnerabilidad en IA de Google y OpenAI

Un experimento reveló que datos falsos publicados en Internet pueden influir en respuestas de herramientas de IA como ChatGPT y Gemini

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Publicar información inventada en un blog bastó para que IA de Google y OpenAI la replicaran como verdadera.
Publicar información inventada en un blog bastó para que IA de Google y OpenAI la replicaran como verdadera. (Canva/Stock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaGeminiChatGPTInteligencia artificial
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.