‘En dos años, aquella persona que no sea fluida en IA estará fuera del mercado laboral’, dice experto

Jon Hernández explicó que quien no se familiarice con inteligencia artificial podría quedar fuera del mercado laboral en menos de dos años.

El avance de la inteligencia artificial (IA) marca un nuevo punto de quiebre en la historia del trabajo. Este cambio se suma a otros hitos tecnológicos como el auge del ordenador personal, el crecimiento de Internet y la masificación de los teléfonos inteligentes.

La IA ya no se limita a ser una tecnología emergente. Hoy se consolida como una herramienta clave para empresas y trabajadores. La transformación no solo impacta en la productividad. También reconfigura las reglas del mercado laboral.

El divulgador español Jon Hernández, especialista en IA, alertó sobre este fenómeno durante su participación en el pódcast La fórmula del éxito, conducido por Uri Sabat.

La advertencia: ‘En dos años, fuera del mercado’

Hernández fue enfático. Aseguró que el plazo para adaptarse a la inteligencia artificial es corto. Indicó que, en un plazo máximo de dos años, toda persona que no sea fluida en el uso de estas herramientas podría quedar fuera del mercado laboral.

Explicó que la tecnología avanza a gran velocidad, mientras muchas empresas mantienen procesos manuales. Señaló que algunas organizaciones aún gestionan trámites con formularios físicos, sin haber integrado herramientas básicas como Excel.

Esa brecha tecnológica entre lo que ya está disponible y lo que realmente se aplica en el entorno empresarial genera una falsa sensación de seguridad. Según el especialista, esta ventaja temporal desaparecerá pronto. Eso dejará expuestos a quienes no dominen IA.

Un mercado laboral en transformación

Para Hernández, hoy muchas personas mantienen su empleo porque sus superiores conocen aún menos sobre inteligencia artificial. Sin embargo, advirtió que esta realidad cambiará muy pronto.

A su juicio, la adopción masiva de IA es inevitable. Indicó que el factor que frena esta transición no es la tecnología en sí. Los principales obstáculos son humanos y estructurales. Mencionó como ejemplos los altos costos, la cultura empresarial y la resistencia al cambio dentro de los liderazgos.

El experto aseguró que en menos de dos años la mayoría de trabajos requerirá el uso de herramientas de IA. Añadió que si una persona no sabe utilizarlas y su empleo depende de una computadora, no será contratada.

