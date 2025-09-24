Tecnología

‘En dos años, aquella persona que no sea fluida en IA estará fuera del mercado laboral’, dice experto

Un expertos señala que, en menos de dos años, la mayoría de trabajos requerirá el dominio de herramientas de inteligencia artificial

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Jon Hernández explicó que quien no se familiarice con inteligencia artificial podría quedar fuera del mercado laboral en menos de dos años.
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

