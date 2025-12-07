El truco seguro que protege el altavoz de su celular al quitar el polvo

El polvo puede afectar el audio de su celular. Aprenda cómo limpiarlo sin dañarlo, según las recomendaciones de expertos y fabricantes.

La acumulación de polvo en los altavoces del celular afecta la calidad del sonido. Puede provocar distorsión, vibraciones e incluso fallos temporales en llamadas o música. Limpiar esta área con métodos inadecuados puede generar más daños que beneficios.

Aunque algunos usuarios utilizan técnicas caseras que circulan en redes sociales, como soplar directamente o emplear agujas, hisopos o cintas adhesivas fuertes, estas acciones pueden romper la malla protectora o introducir humedad al dispositivo.

El altavoz es una de las zonas más delicadas del teléfono. Su limpieza debe realizarse con precaución y con los implementos correctos. Expertos como los técnicos de iFixit y Pocket-Lint señalan que es necesario evitar soluciones improvisadas. Además, marcas como Apple y Samsung coinciden en que debe mantenerse lejos de líquidos o aire comprimido industrial.

Herramientas seguras para limpiar el altavoz

Los especialistas recomiendan usar únicamente elementos secos, suaves y específicos para electrónica. Las tres herramientas principales son:

Cepillo de cerdas suaves , preferiblemente antiestático.

, preferiblemente antiestático. Pera de aire manual , como las que se utilizan para limpiar cámaras.

, como las que se utilizan para limpiar cámaras. Cinta adhesiva de baja adherencia, como el masking tape o painter tape.

Guía paso a paso para quitar el polvo del altavoz sin dañarlo

1. Coloque el celular boca abajo y utilice la pera de aire manual. Aplique ráfagas cortas y controladas. Este paso ayuda a remover el polvo superficial sin empujarlo hacia dentro.

2. Use el cepillo de cerdas suaves sobre la rejilla del altavoz. Realice movimientos cortos, ligeros y sin ejercer presión. Esta técnica arrastra la suciedad sin romper la malla.

3. Aplique un trozo pequeño de cinta adhesiva sobre la rejilla. Retírela con cuidado. Este método permite levantar partículas atrapadas sin dañar el componente.

4. Revise el sonido. Reproduzca un audio para comprobar si la calidad mejoró. Si el problema persiste, podría tratarse de humedad o suciedad interna. En ese caso, lo mejor es acudir a un servicio técnico especializado.

Función de limpieza automática en algunas marcas

Modelos como Xiaomi, Redmi y POCO incluyen una herramienta integrada llamada “Limpiar altavoz”. Esta opción emite un sonido fuerte durante unos treinta segundos para expulsar el polvo desde la rejilla hacia afuera. La función aparece en el apartado de configuración de audio o sonido.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.