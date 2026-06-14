Tecnología

El truco seguro para limpiar los altavoces del celular y recuperar la calidad del sonido

Una limpieza adecuada ayuda a eliminar polvo acumulado en los altavoces y evita daños que pueden afectar llamadas y reproducción de audio

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Por El Universal / México / GDA
Cepillos suaves, pera de aire y cinta de baja adherencia figuran entre las opciones más seguras para limpiar el altavoz del celular.
Cepillos suaves, pera de aire y cinta de baja adherencia figuran entre las opciones más seguras para limpiar el altavoz del celular. (ChatGPT/Generada con IA)







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