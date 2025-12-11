El truco poco conocido para volver a ver los mensajes eliminados en WhatsApp

WhatsApp permite ver mensajes eliminados si tiene copia de seguridad activada. Aprenda cómo recuperarlos en Android o iPhone.

WhatsApp facilita la comunicación diaria entre personas, pero también cuenta con una función que permite recuperar mensajes eliminados, ya sea por error o accidente. Este recurso, aunque poco conocido, puede activarse si usted configura adecuadamente las copias de seguridad.

Este proceso no requiere herramientas externas ni aplicaciones adicionales. Solo necesita asegurarse de tener activada la copia de seguridad en su dispositivo. Con este respaldo, podrá restaurar conversaciones, documentos, fotos y otros archivos que se hayan borrado.

¿Qué son las copias de seguridad en WhatsApp?

Las copias de seguridad duplican el contenido de los chats en la nube. En dispositivos Android, el respaldo se guarda en la cuenta de Google; en iPhone, se almacena en iCloud. Esta función resulta esencial si usted pierde el celular o desea migrar la información a un nuevo dispositivo.

Además, estas copias representan el único método oficial para recuperar mensajes eliminados en WhatsApp.

Pasos para activar la copia de seguridad

Para comenzar, verifique que su celular tenga suficiente espacio de almacenamiento. Después, siga estos pasos:

Ingrese a “Ajustes” en la aplicación. Toque la opción “Chats” y luego seleccione “Copia de seguridad”. En Android, pulse “Guardar en Google Drive”. Si utiliza iPhone, elija “Copia automática”. Establezca la frecuencia de respaldo automático (diaria, semanal o mensual). Active la casilla “Incluir videos” si desea conservar estos archivos.

Una vez configurada la copia, podrá recuperarla al cambiar de dispositivo o cuando elimine mensajes por accidente. Solo debe reinstalar WhatsApp y restaurar la última copia de seguridad.

¿Cómo recuperar mensajes eliminados?

Si necesita restaurar su historial de mensajes, siga este procedimiento:

Desinstale o cierre WhatsApp desde su teléfono. Abra de nuevo la aplicación. El sistema le mostrará la opción “Restaurar historial de chats”. Ingrese el código de verificación de dos pasos o el que recibió por mensaje SMS. Si desea recuperar videos, active la opción “Incluir vídeos”.

Es importante recordar que esta función solo estará disponible si la copia de seguridad se encontraba activada antes de eliminar el mensaje.

