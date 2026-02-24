El truco poco conocido para ver estados de WhatsApp sin dejar rastro

Desactivar confirmaciones o usar modo avión son opciones para ver estados sin dejar rastro, pero no siempre resultan efectivas.

Los estados de WhatsApp figuran entre las funciones más utilizadas de la aplicación. Esta herramienta permite compartir fotos, videos, textos y enlaces que desaparecen tras 24 horas, al estilo de otras redes sociales.

Con su popularidad surge una duda frecuente: si es posible verlos sin que el contacto lo note. La aplicación no incluye una opción directa para hacerlo. Sin embargo, existen métodos alternativos que pueden funcionar bajo ciertas condiciones.

¿Por qué aparece su nombre al ver un estado?

Cada vez que usted visualiza un estado, su nombre queda registrado en la lista de personas que lo han visto. Este mecanismo forma parte del sistema de confirmaciones de lectura de WhatsApp.

La plataforma no ofrece una herramienta oficial para observar estados sin dejar rastro. Aun así, hay dos procedimientos que suelen utilizarse.

Desactivar las confirmaciones de lectura

El método más conocido consiste en desactivar la confirmación de lectura dentro de la aplicación.

Para hacerlo, debe ingresar a “Ajustes”, luego a “Privacidad” y desactivar la opción “Confirmaciones de lectura”. Tras este cambio, usted puede ver los estados sin que el contacto reciba la notificación correspondiente.

Este procedimiento tiene consecuencias. Usted tampoco podrá ver quién observa sus propios estados. Además, si reactiva la confirmación antes de que el estado desaparezca dentro del plazo de 24 horas, la visualización podría quedar registrada.

Activar el modo avión antes de abrirlos

Otra alternativa consiste en usar el modo avión del teléfono.

Primero debe cargar los estados con conexión a Internet. Luego active el modo avión y visualícelos sin conexión. Este método no garantiza resultados en todos los casos. Cuando el dispositivo recupere la conexión, la aplicación podría sincronizar la información y registrar la visualización.

Precaución con aplicaciones externas

Existen herramientas externas que prometen permitirle ver estados sin ser detectado. No obstante, su uso implica riesgos para la seguridad y la privacidad. Meta no recomienda utilizar este tipo de aplicaciones.

Cómo proteger sus propios estados

Si su interés radica en proteger sus publicaciones, WhatsApp ofrece varias opciones de privacidad.

En el menú “Privacidad” y “Estado” puede elegir entre tres configuraciones: “Mis contactos”, “Mis contactos, excepto…” y “Solo compartir con…”. Estas opciones permiten definir con precisión quién puede ver cada publicación.

Usted puede excluir contactos específicos si desea limitar el acceso a sus estados. También conviene revisar la lista de contactos de forma periódica. Cualquier persona guardada podrá ver sus estados si mantiene activa la opción “Mis contactos”.

Aunque existen formas de intentar ver estados sin aparecer en la lista, cada método presenta limitaciones técnicas y posibles implicaciones en la privacidad.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.