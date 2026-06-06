Tecnología

El truco poco conocido para solucionar los problemas de su Wi-Fi sin tener que apagar y encender nuevamente el router

Especialistas revelan medidas sencillas que ayudan a recuperar la señal de Internet y optimizar el rendimiento del Wi-Fi en casa

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Por O Globo / Brasil / GDA
Cambiar la ubicación del router, ajustar la banda de frecuencia o modificar el canal pueden mejorar la conexión inalámbrica.
Cambiar la ubicación del router, ajustar la banda de frecuencia o modificar el canal pueden mejorar la conexión inalámbrica. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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