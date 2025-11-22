Tecnología

¿Su conexión está lenta? Así puede sacar a los intrusos que están conectados a su red WiFi

Saturación, lentitud o descargas interrumpidas pueden deberse a intrusos en su red WiFi. Conozca cómo identificarlos y expulsarlos fácilmente

Por El Universal / México / GDA
Detecte y expulse dispositivos desconocidos de su red WiFi en pocos pasos y evite que le roben el Internet sin darse cuenta.
Detecte y expulse dispositivos desconocidos de su red WiFi en pocos pasos y evite que le roben el Internet sin darse cuenta. (Canva/Canva)







