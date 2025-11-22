¿Su conexión está lenta? Así puede sacar a los intrusos que están conectados a su red WiFi

Detecte y expulse dispositivos desconocidos de su red WiFi en pocos pasos y evite que le roben el Internet sin darse cuenta.

La conexión lenta a Internet en el hogar no siempre se debe a fallas del proveedor o problemas en la zona. Una causa común es el uso no autorizado del WiFi por parte de intrusos que se conectan sin el conocimiento del propietario. Esto provoca una saturación del ancho de banda y afecta la calidad de la navegación.

Aplicaciones diseñadas para visualizar contraseñas permiten que terceros accedan a redes privadas. Esta situación no solo vulnera la seguridad del usuario sino que ralentiza las conexiones e impide el uso eficiente de servicios como streaming, descargas o videollamadas.

Pasos para saber quién está conectado a su red WiFi

La empresa de ciberseguridad ESET explicó que la lentitud en una red doméstica suele generarse por la cantidad de dispositivos conectados simultáneamente. Cuando varios usuarios o equipos acceden al mismo tiempo, el flujo de datos se reduce y se produce congestión. Esto genera que páginas web no carguen, aplicaciones se cierren o que las descargas se interrumpan sin aviso.

Para verificar qué dispositivos están conectados a su red, siga estos pasos:

Abra el navegador de su preferencia. Escriba la dirección IP de su router. Presione Enter. Ingrese el usuario y contraseña asignados al dispositivo. Acceda al panel de administración. Busque una sección con nombre como “Dispositivos conectados” o similar. Revise la lista y elimine aquellos dispositivos desconocidos, como celulares, computadoras, tablets u otros.

Si luego de borrar los dispositivos extraños, estos vuelven a aparecer, lo más recomendable es cambiar la contraseña de la red.

Recomendaciones para proteger su red WiFi

La mejor manera de evitar accesos no autorizados es mantener la red bien configurada. Estas son algunas prácticas recomendadas:

Utilice una contraseña segura , que combine letras, números y caracteres especiales.

, que combine letras, números y caracteres especiales. Cree una red separada para invitados , especialmente si suele recibir personas en su casa.

, especialmente si suele recibir personas en su casa. Active opciones de seguridad avanzadas desde la configuración del router, como el cifrado WPA2 o WPA3.

Desactive la tecnología WPS, ya que puede representar una puerta de entrada para aplicaciones diseñadas para descifrar contraseñas.

Por último, evite dejar visible la información de su router, como el SSID o la clave de acceso, ya que esto facilita que otras personas puedan conectarse sin permiso. Una buena práctica es cambiar la contraseña periódicamente y revisar quién está conectado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.