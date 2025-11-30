El truco poco conocido para resolver fallos de WiFi sin apagar el router

Problemas con su Wi-Fi pueden resolverse sin reiniciar el router. Cambiar banda, canal o mover el equipo puede ser suficiente.

Cuando la señal de WiFi presenta fallos, la mayoría de usuarios opta por reiniciar el router como primera medida. Sin embargo, existen otros métodos que podrían restaurar la conexión sin necesidad de apagar el aparato.

Entre las opciones más eficaces se encuentra desactivar y volver a activar la conexión WiFi desde el dispositivo. Esta acción puede forzar una reconexión más estable, sobre todo si el fallo proviene del lado del dispositivo y no del router.

Otra solución consiste en mover el router a un espacio sin obstáculos. Los especialistas sugieren colocarlo en un punto central del hogar, en una zona abierta y elevada, lejos de paredes gruesas, objetos metálicos o muebles que bloqueen el alcance de la señal.

También se recomienda cambiar la banda de frecuencia. La banda de 2,4 GHz cubre distancias más largas, pero tiene mayor interferencia. Por su parte, la banda de 5 GHz ofrece mayor velocidad y menor saturación, aunque su alcance es más limitado.

Una alternativa técnica es acceder a la configuración del router y modificar el canal del WiFi. Algunos dispositivos permiten seleccionar automáticamente el canal menos congestionado, lo cual mejora el rendimiento de la red sin necesidad de reiniciar el equipo.

De acuerdo con análisis de expertos en tecnología, nueve de cada 10 fallos de WiFi se deben a una mala ubicación del router dentro del hogar. Por ello, es fundamental considerar ciertos factores que influyen en el alcance del Internet inalámbrico.

Consejos para colocar el router en el lugar ideal

Para mejorar la señal, el router debe estar lejos de televisores, computadoras y parlantes, con una separación mínima de 30 centímetros respecto a estos dispositivos. Esta distancia evita interferencias y pérdidas de señal.

Los mejores lugares para colocar el router son espacios altos, centrales y alejados de obstáculos como paredes o ventanas. Materiales como ladrillos, piedras, espejos y electrodomésticos pueden interferir negativamente en la propagación de la señal.

El router debe estar visible y fuera de armarios o compartimientos cerrados. Elementos metálicos y superficies de vidrio provocan que el WiFi rebote, reduciendo su eficiencia.

Además, se aconseja no instalar el router en exteriores. La presencia de agua, árboles o la exposición directa al sol pueden alterar el funcionamiento de la red. En caso de necesitar conexión estable en zonas como jardines o terrazas, lo mejor es instalar repetidores WiFi.

