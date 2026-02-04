Tecnología

El tiktoker Khaby Lame vendió su empresa por $975 millones y autorizó el uso de su imagen y voz con gemelos digitales con IA

El acuerdo con una firma que cotiza en Nasdaq permitirá replicar al influencer más seguido del mundo en múltiples idiomas y mercados

Por Damián Arroyo C. y Europa Press
La venta de Step Distinctive Limited incluye derechos exclusivos para usar la imagen y la voz de Khaby Lame en contenido digital a gran escala.
La venta de Step Distinctive Limited incluye derechos exclusivos para usar la imagen y la voz de Khaby Lame en contenido digital a gran escala. (Khaby Lame/TikTok)







