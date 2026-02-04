El tiktoker Khaby Lame vendió su empresa por $975 millones y autorizó el uso de su imagen y voz con gemelos digitales con IA

La venta de Step Distinctive Limited incluye derechos exclusivos para usar la imagen y la voz de Khaby Lame en contenido digital a gran escala.

El creador de contenido Khaby Lame, el influencer más seguido del mundo, vendió su empresa Step Distinctive Limited en una transacción valorada en $975 millones.

El acuerdo incluyó la autorización para usar su imagen, su voz y su comportamiento en la creación de contenido mediante gemelos digitales con inteligencia artificial.

La operación consistió en la venta de una participación de Step Distinctive Limited a Rich Sparkle Holdings, una empresa que cotiza en Nasdaq y que opera desde Hong Kong. La información fue divulgada por Business Insider África y Forbes.

Como parte del acuerdo, Rich Sparkle obtuvo derechos exclusivos sobre las actividades comerciales globales de Khaby Lame por un periodo inicial de 36 meses. Estos derechos abarcaron alianzas con marcas, licencias, patrocinios y comercio electrónico, bajo un modelo de plataforma integrada.

La transacción convirtió a Lame en accionista controlador de Rich Sparkle Holdings tras la emisión de 75 millones de acciones ordinarias. Esa posición lo colocó como socio clave dentro de la estructura empresarial que gestiona su marca personal a escala global.

Uno de los ejes centrales del acuerdo fue la autorización expresa para replicar su imagen y su voz mediante gemelos digitales impulsados por inteligencia artificial. Este recurso permitirá producir contenido sin limitaciones de horario, en múltiples idiomas y con distintas versiones adaptadas a cada mercado.

Rich Sparkle estimó que la estructura integrada, que combina tráfico digital, logística, operaciones y tecnología propia, podría generar más de $4.000 millones en ventas anuales cuando el modelo esté completamente implementado.

El despliegue inicial de la estrategia se concentró en Estados Unidos, Medio Oriente y el sudeste asiático, con un plan de ejecución previsto para tres años. La empresa trabajó en conjunto con Anhui Xiaoheiyang Network Technology Co., Ltd., un operador chino especializado en comercio electrónico liderado por creadores de contenido.

Khaby Lame alcanzó fama mundial gracias a videos silenciosos y minimalistas en TikTok, donde ridiculizó trucos cotidianos innecesariamente complejos. Ese formato sin palabras eliminó barreras idiomáticas y facilitó un crecimiento acelerado.

Actualmente, el creador sumó más de 360 millones de seguidores en todas las plataformas digitales. Solo en TikTok reunió cerca de 160 millones. Algunos de sus videos superaron 300 millones de visualizaciones.

Lame, italiano de origen senegalés, comenzó a publicar contenido en 2020, luego de perder su empleo durante la pandemia de coronavirus. En poco más de un año y medio, alcanzó los 100 millones de seguidores, un crecimiento inédito en la plataforma.