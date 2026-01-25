Khaby Lame, el influencer más seguido de TikTok, vendió su empresa en un acuerdo de $900 millones

La operación incluye comercio electrónico, derechos exclusivos globales y el desarrollo de un gemelo digital con inteligencia artificial.

El creador de contenido más seguido del mundo en TikTok, Khaby Lame, originario de Senegal, concretó una operación corporativa valorada en $900 millones. El acuerdo consistió en la venta parcial de su empresa Step Distinctive Limited a Rich Sparkle Holdings, una firma que cotiza en Estados Unidos. La información fue divulgada por Business Insider África.

La transacción se anunció junto con una alianza estratégica global orientada a escalar las operaciones comerciales de Lame en distintos mercados. El convenio otorgó a Rich Sparkle, por medio de sus socios operativos, derechos exclusivos sobre las actividades comerciales internacionales del creador durante un periodo inicial de 36 meses.

Ese control abarcó alianzas con marcas, acuerdos de patrocinio, licencias y proyectos de comercio electrónico. El movimiento marcó un giro desde el mercadeo tradicional de influencers hacia un modelo empresarial basado en plataformas.

Según estimaciones de Rich Sparkle, la estructura integrada que combina tráfico digital, logística, operaciones y tecnología propia podría generar más de $4.000 millones en ventas anuales cuando el esquema esté completamente implementado.

Según la publicación de Business Insider África, como parte del acuerdo, Khaby Lame pasó a ser accionista controlador de Rich Sparkle Holdings. Ese rol lo colocó no solo como socio creativo, sino como participante directo en el capital de la infraestructura comercial que se desarrolla alrededor de su marca personal.

La estrategia comercial inició su despliegue en Estados Unidos, Medio Oriente y el sudeste asiático. La ejecución se planificó para un plazo de tres años. Rich Sparkle trabajó en conjunto con Anhui Xiaoheiyang Network Technology Co., Ltd., un operador chino especializado en comercio electrónico impulsado por creadores de contenido.

Proyección global y tecnología avanzada

Khaby Lame alcanzó notoriedad mundial gracias a videos silenciosos y minimalistas que ridiculizan trucos cotidianos innecesariamente complejos. El formato sin palabras permitió superar barreras idiomáticas y atraer audiencias diversas en tiempo récord.

El creador acumuló una audiencia estimada de 360 millones de seguidores en distintas plataformas sociales. Esa cifra lo ubicó como una de las figuras digitales más influyentes a escala global.

Business Insider África agregó que el acuerdo también autorizó el desarrollo de un gemelo digital impulsado por inteligencia artificial. Esta herramienta permitirá un uso regulado de sus rasgos faciales, patrones de voz y gestos. La empresa previó aplicaciones como contenido multilingüe, transmisiones virtuales e interacción permanente con audiencias.

La estrategia incluyó además colaboraciones premium y propiedad intelectual compartida en sectores como belleza, fragancias y moda. El enfoque evidenció cómo la influencia digital se transforma en negocios de gran escala y largo plazo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.