El ‘prompt secreto’ de ChatGPT que permite resumir PDFs gigantes sin perder información clave

Un prompt estructurado permite a ChatGPT resumir PDFs extensos sin perder datos estratégicos ni detalles técnicos importantes.

Los archivos PDF extensos suelen exigir horas de lectura y aumentan el riesgo de pasar por alto información relevante. Este problema afecta la productividad en ámbitos académicos, corporativos y profesionales.

Las herramientas de inteligencia artificial, como ChatGPT de OpenAI, ofrecen una alternativa para reducir ese tiempo. Con un prompt estructurado, la plataforma permite resumir documentos completos y conservar datos estratégicos sin comprometer la calidad de la información.

A continuación se explica cómo utilizar esta función para resumir PDF grandes sin perder datos importantes.

Cómo usar ChatGPT para resumir PDFs

El proceso para analizar un documento en ChatGPT es sencillo y se realiza en pocos pasos.

Paso 1. Ingrese a ChatGPT. Luego presione el botón “+” y seleccione la opción “Agregar fotos y archivos”.

Paso 2. Elija el archivo PDF desde su computadora o teléfono. Después haga clic en “Abrir”.

Si el documento resulta demasiado grande, se puede dividir en varias partes con herramientas externas como ILovePDF.

Paso 3. Escriba el prompt o instrucción para indicar el tipo de resumen que necesita. El usuario debe explicar el objetivo del análisis. Puede ser para estudiar, preparar un examen, elaborar una presentación o revisar un documento técnico.

Paso 4. Una vez enviada la instrucción, ChatGPT generará el resumen directamente en la pantalla.

Recomendación antes de subir documentos

Antes de cargar archivos en plataformas de inteligencia artificial, conviene revisar las políticas de privacidad del servicio.

También se recomienda evitar subir documentos que contengan datos sensibles, confidenciales o protegidos por secreto, en especial si incluyen información laboral o corporativa.

Prompt avanzado para resumir PDFs sin perder información

Los prompts genéricos suelen generar resúmenes superficiales. En muchos casos se pierden matices del texto original, datos técnicos o argumentos centrales.

La calidad del resultado depende del nivel de detalle de las instrucciones. Por esa razón conviene especificar la profundidad del análisis, la estructura del resumen y el formato de la respuesta.

También es útil adaptar la instrucción al campo del documento. El enfoque puede ser académico, jurídico, corporativo o estratégico.

Este es un ejemplo de prompt completo.

Prompt completo

Lea atentamente el PDF enviado y actúe como un especialista en el tema del documento.

Produzca un resumen analítico y estructurado que incluya:

Contexto general del tema

Problema central que aborda el autor

Principales argumentos del documento

Datos numéricos, estadísticas y evidencias citadas

Conceptos técnicos explicados de forma simple

Metodología utilizada, si existe

Conclusiones e implicaciones prácticas

Organice la información de la siguiente manera:

Títulos y subtítulos jerárquicos

Listas claras cuando sea necesario

Destacar los puntos fundamentales

No omitir información relevante

Si el contenido es muy extenso, priorice la precisión sobre la simplificación excesiva.

Al final entregue:

Un resumen ejecutivo de máximo 10 líneas

Una lista con 10 términos clave del documento

5 posibles preguntas de examen o discusión basadas en el contenido

Si alguna parte del PDF resulta ambigua, indíquelo de forma explícita.

Cómo mejorar la precisión del resumen

Después de generar el resumen, el usuario puede solicitar comandos adicionales para profundizar el análisis.

Una opción consiste en pedir a ChatGPT que indique las páginas donde aparece cada argumento. Esta función facilita la verificación del contenido en el documento original.

También es posible solicitar un mapa mental textual que organice los principales temas en forma jerárquica.

Otra alternativa consiste en pedir una comparación con otras perspectivas sobre el mismo tema o solicitar críticas al documento. Estas observaciones pueden incluir limitaciones metodológicas o vacíos de análisis, lo que permite una lectura más estratégica del contenido.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.