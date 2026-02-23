Tecnología

El primer video de YouTube ya es pieza de museo en Londres: así luce la histórica reconstrucción

El clip de 19 segundos publicado en el 2005 integra una muestra sobre el impacto del diseño en la vida digital contemporánea

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
El histórico 'Me at the Zoo' forma parte de una exhibición en Londres que analiza la evolución del diseño web y la economía de creadores.
El histórico 'Me at the Zoo' forma parte de una exhibición en Londres que analiza la evolución del diseño web y la economía de creadores. (Victoria and Albert Museum, London /www.vam.ac.uk)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGYouTubemuseoLondres
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.