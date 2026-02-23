El primer video de YouTube ya es pieza de museo en Londres: así luce la histórica reconstrucción

El histórico 'Me at the Zoo' forma parte de una exhibición en Londres que analiza la evolución del diseño web y la economía de creadores.

El primer video publicado en YouTube, titulado Me at the Zoo, ya forma parte de una exhibición permanente en el Victoria and Albert Museum de Londres. La pieza integra la galería Design 1900-Now, un espacio que analiza cómo el diseño influye en la forma en que las personas viven, trabajan, viajan y se comunican.

El clip dura 19 segundos. Jawed Karim, uno de los cofundadores de la plataforma, lo publicó el 24 de abril del 2005. En la grabación, aparece frente al área de elefantes de un zoológico. Allí comenta lo que le parece interesante de esos animales. Casi 21 años después, el video supera los 383 millones de reproducciones.

El museo explicó que puede resultar extraño ver en una sala de exhibición un objeto que no es físico y que además es reciente y familiar. Sin embargo, indicó que en este nuevo contexto la pieza adquiere otros valores. Señaló que el énfasis no recae en las historias individuales que se cargaron, visualizaron, comentaron o compartieron en la plataforma, sino en la historia del propio video y en su papel en la transformación de la conexión entre individuos y comunidades a través del contenido digital.

Página de visualización de YouTube en la sala XX, V&A South Kensington. (Victoria and Albert Museum, London/www.vam.ac.uk)

¿Qué ingresó a la colección del museo?

Según la Museum Association, la pieza representa un ejemplo de las convenciones de diseño de interfaz de usuario. Incluye elementos como distintivos, botones de evaluación y funciones para compartir contenido. Para lograr la exhibición, el equipo realizó un proceso de reconstrucción que permitió que la página funcionara como en el 2006.

La colección del museo sobre YouTube se compone de tres objetos. El primero es el código original del front-end, capturado por Internet Archive el 8 de diciembre del 2006. También incorpora el reproductor de video que operaba con Adobe Flash Player.

El segundo elemento es el archivo de video de Me at the Zoo. El tercero corresponde a anuncios publicitarios de YouTube de diciembre del 2006 y enero del 2007.

La reconstrucción de la página inicial estuvo a cargo de curadores y conservadores del Victoria and Albert Museum. Participó además el equipo de Experiencia de Usuario de YouTube y el estudio de diseño de interacción oio.

El museo señaló que la página de video de YouTube no solo simboliza la Web 2.0 y el auge del contenido generado por usuarios. También anticipó el desarrollo de la economía de creadores y del llamado capitalismo de plataforma. Añadió que las primeras decisiones de diseño resultaron centrales para sistemas económicos y culturales más amplios que hoy definen la vida contemporánea.

La página reconstruida se exhibe en la galería Design 1900-Now del Victoria and Albert Museum, en Londres, Inglaterra.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.