El electrodoméstico que conviene desenchufar para reducir el riesgo de cortocircuitos cuando usted sale de casa

Las tormentas eléctricas y algunos electrodomésticos pueden generar riesgos para los equipos del hogar si permanecen conectados sin supervisión.

Las tormentas eléctricas y algunos electrodomésticos de uso cotidiano pueden representar un riesgo para los equipos del hogar si no se toman medidas preventivas. Expertos recomiendan desconectar ciertos dispositivos durante fenómenos climáticos intensos y también cuando la vivienda queda sin supervisión.

De acuerdo con la empresa española Iberdrola, las computadoras de escritorio, las laptops y los televisores son algunos de los aparatos que requieren especial atención durante una tormenta eléctrica.

La razón es que la caída de rayos puede generar picos de voltaje en la red eléctrica. Estas variaciones pueden afectar los circuitos internos de los dispositivos que permanecen conectados.

Los especialistas indican que desconectar computadoras y televisores reduce el riesgo de daños en sus componentes electrónicos.

En el caso de los televisores, el riesgo aumenta si están conectados a una antena individual sin protección adecuada. Esa condición los vuelve más vulnerables ante una descarga asociada a un rayo.

Cómo proteger los dispositivos durante una tormenta eléctrica

Iberdrola recomienda aplicar varias medidas preventivas para proteger los aparatos electrónicos del hogar.

Una de ellas consiste en utilizar protectores de sobrecarga. Estos dispositivos absorben los picos de tensión y ayudan a evitar daños en los equipos cuando no es posible desconectarlos todos.

También aconseja desenchufar antenas y cables externos conectados a los aparatos electrónicos.

Otra recomendación es revisar el sistema de puesta a tierra de la vivienda y verificar que funcione correctamente.

Además, se recomienda evitar el uso de dispositivos electrónicos conectados a la corriente mientras persista la tormenta.

El electrodoméstico que debería desconectarse cuando la casa queda vacía

Más allá de las tormentas eléctricas, existe otro aparato que requiere atención cuando las personas salen de casa.

Se trata del calentador eléctrico de agua, conocido en algunos países como calefón.

Según información divulgada por la revista Semana, uno de los principales riesgos asociados a estos equipos es el sobrecalentamiento. El sistema de calefacción permanece activo para mantener el agua a una temperatura determinada.

La publicación señala que los modelos antiguos o aquellos que no reciben mantenimiento adecuado pueden presentar desgaste en sus componentes internos. Esa situación incrementa la posibilidad de fallas eléctricas.

El riesgo también aumenta cuando el calentador permanece encendido sin supervisión. En los modelos eléctricos, una falla en el aislamiento de los cables o un cortocircuito puede provocar chispas o sobrecalentamiento.

Por esa razón, la recomendación es desconectar el calentador eléctrico cuando no está en uso y la vivienda permanece desocupada.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.