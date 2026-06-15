Tecnología

El electrodoméstico que conviene desenchufar para reducir el riesgo de cortocircuitos cuando usted sale de casa

Conozca cuáles dispositivos conviene desconectar durante una tormenta eléctrica y qué electrodoméstico debería apagarse cuando usted sale de casa para reducir riesgos de daños y cortocircuitos

EscucharEscuchar
Por El País / GDA / Uruguay
Las tormentas eléctricas y algunos electrodomésticos pueden generar riesgos para los equipos del hogar si permanecen conectados sin supervisión.
Las tormentas eléctricas y algunos electrodomésticos pueden generar riesgos para los equipos del hogar si permanecen conectados sin supervisión. ( ChatGPT/Generado con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCelectrodoméstico
El País / GDA / Uruguay

El País / GDA / Uruguay

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. El País es un diario uruguayo de circulación nacional cuya primera edición fue el 14 de septiembre de 1918.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.