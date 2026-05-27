Tecnología

¿Las tormentas eléctricas pueden quemar sus electrodomésticos? Esto recomienda desconectar un experto

Rayos y variaciones eléctricas generan picos de tensión capaces de quemar equipos electrónicos y electrodomésticos en segundos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Un ingeniero electricista detalló cuáles aparatos deben desconectarse durante tormentas y cómo evitar daños eléctricos en casa.
Un ingeniero electricista detalló cuáles aparatos deben desconectarse durante tormentas y cómo evitar daños eléctricos en casa. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

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