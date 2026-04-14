Tecnología

El cambio en YouTube que hará que usted vea menos anuncios en los momentos más importantes

La plataforma de video desactiva la publicidad en momentos de máxima participación del chat para proteger el dinamismo de las transmisiones en vivo

EscucharEscuchar
Por Europa Press
YouTube implementó un sistema que identifica alta interacción en directos y pausa anuncios. También ofrece tiempo sin publicidad a fans que envíen regalos.
YouTube implementó un sistema que identifica alta interacción en directos y pausa anuncios. También ofrece tiempo sin publicidad a fans que envíen regalos. (Canva stocks/Karola G de Pexels / Karola G de Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMAVYouTube
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.