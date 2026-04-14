El cambio en YouTube que hará que usted vea menos anuncios en los momentos más importantes

YouTube implementó un sistema que identifica alta interacción en directos y pausa anuncios. También ofrece tiempo sin publicidad a fans que envíen regalos.

La plataforma YouTube implementó una nueva herramienta para sus transmisiones en directo. Esta función identifica de manera automática cuando la interacción de los usuarios en el chat alcanza su punto máximo. En ese instante, el sistema desactiva la publicidad para no interrumpir el dinamismo del evento.

Según informó la empresa en su blog oficial, esta opción solo funciona si el canal tiene activados los anuncios automáticos. El objetivo es fomentar la conexión en tiempo real entre los creadores de contenido y su audiencia. La compañía busca proteger la energía colectiva que surge durante los picos de participación de la comunidad.

Esta medida frena la aparición de avisos publicitarios de 30 segundos que no se pueden saltar. La novedad prioriza la fluidez de la comunicación sobre la pauta tradicional en momentos de alta relevancia social.

YouTube también premiará a los seguidores que apoyen económicamente a los canales. Quienes compren un Super Chat, Super Stickers o envíen regalos virtuales recibirán ventanas de tiempo libres de publicidad. Este beneficio aparece inmediatamente después de la compra para que el usuario disfrute el directo sin cortes.

La plataforma facilitó el envío de estos regalos digitales desde teléfonos inteligentes en transmisiones horizontales y verticales. Por ahora, esta mejora está disponible en países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La empresa anunció que los dispositivos móviles tendrán más peso en el ecosistema de YouTube Live.

Otra incorporación reciente permite realizar transmisiones simultáneas en formato vertical y horizontal. Todos los participantes de ambos formatos permanecen conectados mediante un único chat compartido. Esto unifica a la audiencia sin importar el tipo de pantalla que utilice para ver el video.

En los próximos meses, la compañía integrará más herramientas de personalización. Entre las novedades figuran diseños de recorte vertical en Live Studio y múltiples claves de transmisión.