El cambio en WhatsApp que permitirá a personas sin cuenta chatear con usted

Los chats de invitados de WhatsApp facilitan hablar con usuarios externos. La herramienta utiliza encriptación y enlaces enviados por SMS o correo electrónico.

La aplicación de mensajería WhatsApp desarrolla una función para incluir a usuarios externos en sus conversaciones. Esta herramienta facilita la comunicación con individuos que carecen de un perfil registrado en la plataforma. La novedad se encuentra en fase de pruebas para sistemas iOS, Android y versión web.

De acuerdo con el portal especializado WABetainfo, el proceso requiere que comparta un enlace de invitación con el tercero. Este código llega mediante un mensaje de texto SMS o por medio de un correo electrónico. El invitado elige entre descargar la aplicación o ingresar directamente a la charla desde su navegador.

Al acceder, el sistema solicita un nombre para mostrar en la pantalla. La plataforma genera un código de seguridad para resguardar la privacidad del nuevo integrante. WABetainfo detalla que estos chats mantienen la encriptación de extremo a extremo para proteger los datos de los participantes.

Debe considerar que estas conversaciones tienen un carácter temporal. El portal aclara que las sesiones expiran después de diez días sin actividad detectada. Además, el invitado solo accede a funciones de mensajería básica durante su estancia en el chat.

La herramienta presenta un desafío de seguridad, pues el sistema no verifica la identidad de quien abre el enlace. Por este motivo, la aplicación incluye una opción para bloquear a los invitados de forma inmediata. Solo las personas invitadas por usted pueden contactarlo mediante este método.

Esta iniciativa de Meta busca agilizar la comunicación con otros servicios de mensajería. A diferencia de integraciones externas, esta función opera dentro de la estructura propia de WhatsApp. La empresa inició los trabajos de esta tecnología durante setiembre del año pasado.