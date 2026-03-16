Tecnología

El cambio en WhatsApp que permitirá a personas sin cuenta chatear con usted

La nueva función de la aplicación de Meta permite que invite a cualquier persona mediante un enlace sin necesidad de registros previos

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Por Europa Press
Los chats de invitados de WhatsApp facilitan hablar con usuarios externos por diez días. La herramienta utiliza encriptación y enlaces enviados por SMS o correo electrónico.
Los chats de invitados de WhatsApp facilitan hablar con usuarios externos. La herramienta utiliza encriptación y enlaces enviados por SMS o correo electrónico. (Canva stocks/Yan Krukau de Pexels / Karola G de Pexels)







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