Tecnología

El cambio en WhatsApp que debe conocer si tiene hijos menores de 14 años

La aplicación de mensajería limita funciones como estados y canales para preadolescentes mientras otorga supervisión total a los encargados legales

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Los padres gestionarán contactos y grupos de sus hijos mediante un PIN de seguridad. La herramienta estará disponible a nivel mundial pronto.
Los padres gestionarán contactos y grupos de sus hijos mediante un PIN de seguridad. La herramienta estará disponible a nivel mundial pronto. (Canva Stock/Yan Krukau de Pexels / Karola G de Pexels)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMAVWhatsApp
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.