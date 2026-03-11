El cambio en WhatsApp que debe conocer si tiene hijos menores de 14 años

Los padres gestionarán contactos y grupos de sus hijos mediante un PIN de seguridad. La herramienta estará disponible a nivel mundial pronto.

La plataforma WhatsApp habilitará cuentas para menores de 14 años a nivel global durante los próximos meses. Estas herramientas permiten que los encargados legales administren la actividad de los preadolescentes en la aplicación. La opción busca ofrecer mayor supervisión en el entorno digital de la familia.

El servicio limita la experiencia del menor solo a mensajes y llamadas. Los usuarios de estas cuentas especiales no acceden a funciones como canales o estados. Tampoco cuentan con el soporte de la inteligencia artificial de Meta dentro de la plataforma.

Los padres de familia disponen de controles para gestionar quién contacta a sus hijos. Pueden decidir a cuáles grupos se une el menor desde los ajustes de privacidad. La aplicación envía notificaciones si el niño cambia su fotografía de perfil o el nombre de usuario.

Las solicitudes de mensajes de personas desconocidas pasan primero por la revisión del tutor. Estas conversaciones personales mantienen el cifrado de extremo a extremo característico de la empresa. Los padres consultan las estadísticas de uso desde sus propios dispositivos móviles.

Para configurar esta opción, requiere el dispositivo del menor y el suyo al mismo tiempo. Un PIN de seguridad protege todos los ajustes parentales en el teléfono administrado. Esto impide que los niños modifiquen las restricciones establecidas por los adultos.

Cuando el joven cumple la edad mínima para una cuenta estándar, el sistema envía un aviso. WhatsApp permite que los responsables retrasen la transición al perfil normal hasta por 12 meses. Esta medida garantiza que la familia decida el momento oportuno para el cambio.

La iniciativa surgió tras recibir múltiples comentarios de representantes que buscan mayor seguridad. El objetivo es facilitar la comunicación diaria sobre planes familiares o avisos de llegada al hogar.

En España, la opción se dirige a menores de 14 años, mientras que en el resto de los países de Europa aplica para menores de 13.